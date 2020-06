Hvězda Slovenského národního divadla Eva Kristínová zemřela. Už nechtěla žít!

Evě Kristínové bylo jednadevadesát let a žila v domově pro seniory, kde o ni bylo dobře postaráno. "I když bylo hodněkrát zle, přeci jenom bylo krásně, stálo to za to!" řekla herečka rok před svou smrtí deníku Pluska.sk.

"Strojek, který mám na srdíčku už dochází, tak už to s ním nějak doklepu," předpověděla Kristínová svůj konec a bohužel se nemýlila!

Hvězda slovenské národní scény si už stěžovala, že je všem jen na obtíž a smrti se nebála!