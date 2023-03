Eva Pavlová dojímá příběhem o osudu Micky: Tohle je první kočka České republiky

Zdroj: Profimedia

Novou první dámu Evu Pavlovou milují fanoušci prezidentského páru hlavně kvůli její skromnosti a lidskosti. Pavlová do prezidentské kampaně přinesla hned několik symbolů, mezi talismany patřila kočka jménem Micka nebo plyšový slon pro štěstí.

Domácí mazlíček Pavlových se objevil v nejednom předvolebním příspěvku. Nově zvolený prezident často ukazoval, jak se s kočkou mazlí, bylo vidět, že se vzájemně mají velmi rádi.

Záchrana života

Micka, přezdívá první kočka, neměla lehký osud. Eva Pavlová na svém Instagramu popsala, jak se dostala do jejich rodiny. Strakatá kočka byla nejspíše toulavým zvířetem. Nebýt Pavlových a jejich psa, který kočku vyčmuchal ve sněhové závěji, už by zřejmě dávno nežila. „Jsem ráda, že mě můj psí parťák Bob před 10 lety vyčmuchal v závěji. Byl prosinec, mrzlo a já se tak díky jemu a paničce dostala k jídlu a do tepla,“ popisovala příběh Pavlová slovy Micky. Kočka se v chladném počasí nejspíše potulovala pěkně dlouho, vlivem mrazu přišla o kus ocásku.

První kočka na Hradě

Pavlovi si Micku tak oblíbili, že ji brali s sebou i do zahraničí. Kočka s nimi žila v Bruselu, kde Pavel zastával jeden z vysokých postů. V závěru svého příspěvku zapřemýšlela první dáma nad tím, co bude s jejich milovaným domácím mazlíčkem po nástupu jejího manžela do funkce prezidenta. „Teď jsem zvědavá, kde budu mít svůj pelíšek a jestli mě pustí někdo ven lovit myšky.“ Přítomnost kočky na Pražském hradu není standardní, okolí Pavla ale věří, že to půjde prosadit, jak prozradila pro iDNES šéfka jeho volební kampaně Pavla Nýdrle. Micka si během volební kampaně vysloužila plno fanoušků. Na jedné akci na podporu Petra Pavla se dokonce objevil transparent se slovy “Micka na Hrad.“