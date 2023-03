Eva Pavlová chystá rozsáhlé změny: S manželem nechce žít v depresi

Zdroj: Radek Vebr / MAFRA / Profimedia

Přestože prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva nechtějí opouštět svůj dům v obci Černouček, kvůli pracovním povinnostem jim nic jiného nezbyde. Své bydliště sice budou navštěvovat o víkendech, přes týden budou ale kvůli pracovním povinnostem pobývat v Lumbeho vile. Než se tak ale stane, čeká vilu mnoho změn.

Byť se manželům Petrovi Pavlovi a Evě Pavlové nechce opouštět jejich rodinný domeček, který si postavili v obci Černouček, jejich domovem se stane Lumbeho vila v Praze na Hradčanech. Tam bude dvojice pobývat od pondělí do pátku, aby se mohla naplno a bez zbytečného dojíždění věnovat své práci. Má to ale jeden zásadní problém. Evě Pavlové se totiž vila vůbec nelíbí a její interiér na ni působí ne tak docela příjemným dojmem.

Depresivní atmosféra

Manželé měli možnost bydlet přímo na Pražském hradě. To se prezidentovi ovšem příliš nelíbilo, a tak dali přednost právě Lumbeho vile. „Dům je krásný. Je na krásném místě, je tam klid, je to samozřejmě z hlediska bezpečnosti úplně optimálně zajištěno,” nechal se prezident České republiky slyšet v podcastu Podhradí.

Zatímco ovšem okolí vily je nádherné, samotný interiér velkého stavení potřebuje několik zásadních úprav. Kvůli černému nábytku a také stěnám v tmavých barvách totiž vnitřek domu působí na první dámu značně depresivně. Petr Pavel prohlásil, že zatímco Ivana Zemanová se ve vile možná cítila dobře, jeho manželka dobré pocity z vybavení rozhodně nemá.

Velká renovace

I proto se manželé rozhodli, že si interiér vily upraví k obrazu svému. Plánují vymalovat a také vyměnit onen černý nábytek. „Bude to potom krásné místo, z pracovního hlediska si nemám na co stěžovat. Ale pokud to půjde, víkendy samozřejmě chceme dál trávit ve svém, protože nechceme přetrhat veškeré vazby k dosavadnímu životu,” prohlásil Petr Pavel, který se už předtím nechal slyšet, že na něj v Lumbeho vile zapůsobila hlavně půda, ze které si chce udělat chlapskou zašívárnu.