Eva Pavlová nechala svého muže roky čekat, Zemanová si manžela zaháčkovala hned

První dáma Eva Pavlová a její manžel, prezident ČR Petr Pavel, tvoří pár už několik dlouhých let. A stejně tak i bývalý prezident Miloš Zeman a jeho manželka Ivana. U obou párů byly ovšem jejich začátky dost odlišné. Zatímco totiž pro Ivanu byl Miloš Zeman láskou na první pohled, Petr Pavel si na svou Evu musel dlouhý čas počkat.

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva se vzali v roce 2004. Znali se ale už dávno předtím, konkrétně od 80. let, kdy společně pracovali v armádě. Tehdy mezi nimi ale jiskra nepřeskočila. Jak totiž Pavel uvedl před časem v rozhovoru pro Mladou frontu DNES, bál se, že by mezi ostatními muži nemusel mít u Evy šanci.

Zaujal ji až s knírem

„Hned, když přišla na prostějovskou ubytovnu, někdy v roce 1985. Hezká holka, kterou neustále obklopoval houf obdivovatelů v modrých uniformách. Získat její přízeň v tvrdé konkurenci by mě tehdy stálo hodně úsilí s nejistým výsledkem… A jako výsadkář jsem to ani neměl zapotřebí. A také, pravda, v té době jsem ještě neměl knír,” smál se Petr Pavel a odkazoval tak na slova své manželky, která řekla, že ji její manžel zaujal až výrazně později, když si právě černý knír nechal narůst.

Rychlý spád

Zato u předchozího českého prezidenta Miloše Zemana a jeho manželky Ivany probíhalo sbližování podstatně rychleji. A dalo by se říct, že hlavně díky Ivaně, která měla podle všeho na Zemana zálusk. Ivana, tehdy ještě Bednarčíková, na začátku 90. let zaznamenala, že Miloš Zeman shání sekretářku. Nelenila a nabídla se, že na pozici nastoupí. Dokonce kvůli práci podle Aha! zanechala studií. A vyplatilo se. Kromě práce se totiž velmi brzy začala se Zemanem velmi sbližovat. Tři roky na to si dvojice řekla na Novoměstské radnici své „ano” a o pár měsíců později přivítali na světě svou dceru Kateřinu.

Na první pohled dokonalé manželství mělo ale jistý čas k pohádce velmi daleko. A to zhruba mezi lety 2002 a 2012. V tomto období totiž žili manželé odděleně. Miloš Zeman trávil čas na Vysočině a Ivana Zemanová žila s dcerou v Praze. Společně začali opět žít až ve chvíli, kdy Zeman nastoupil do úřadu.