Pavlová, nebo Babišová? Jedna ráda experimentuje, druhá se drží při zemi

Česko se už brzy dozví, kdo bude jeho dalším prezidentem a zároveň, která z manželek kandidátů se stane první dámou. Názory lidí se pochopitelně liší. První dáma by pro ně měla být elegantní a inteligentní ženou, která bude Česko i svého manžela skvěle reprezentovat. Hodí se pro tuto roli spíše Eva Pavlová, nebo Monika Babišová?

Není to jen o volbě prezidenta, ale také o tom, kdo se stane první dámou. Zatímco kandidáti Petr Pavel a Andrej Babiš se snaží získat na svou stranu co nejvíce voličů, jejich manželky Eva a Monika prozatím celé dění spíše jen pozorují. I jejich role ale bude důležitá. A tak se mnozí přou o to, která z dam v ní bude zářit více.

Cit pro módu

V roli první dámy je pochopitelně důležité i oblékání. Přece jen je třeba, aby první dáma prezidenta dobře reprezentovala a vrhala na něj dobré světlo všemi prostředky. To se podle některých více daří Evě Pavlové, která vsází na klasickou eleganci. Vyhýbá se odvážnějším kouskům a drží se tak toho, čím rozhodně nic nezkazí. Ani s líčením to pak nijak nepřehání. Působí svěže, decentně a jemně.

Monika Babišová je oproti Pavlové skutečnou milovnicí módy. Potrpí si na luxusní značky a rozhodně nemá problém s experimentováním. Dává přednost výrazným barvám a stejně tak výraznějšímu líčení. To ale nemusí být vždy jen k dobru. Naštěstí se v minulosti několikrát ukázalo, že Monika Babišová ví, jaký outfit a líčení při důležitých setkáních zvolit, a byla za opravdovou dámu.

Rozdíly ve vzdělání

Eva Pavlová podle Aha! vystudovala Vysokou vojenskou pedagogickou školu v Bratislavě a následně pracovala jako důstojnice. V současné době je podplukovnicí v záloze. Věnuje se ale i politice. Byla zvolena do zastupitelstva obce Černouček.

Na druhou stranu Monika Babišová má za sebou studium střední ekonomické školy, na které maturovala v oboru organizace administrativy. Díky tomu získala pozici sekretářky v podniku Lovochemie, kde se seznámila se svým manželem. Dnes se kromě různých charitativních projektů věnuje návrhům interiérů a dohlíží na svěřenecké fondy Agrofertu.