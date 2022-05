Eva Perkausová je v manželství nesmírně šťastná, přesto má obavy z budoucnosti

Zdroj: Profimedia

Moderátorka Eva Perkausová je už několik měsíců šťastně vdanou paní a manželství s podnikatelem Ivanem Heckem si nemůže vynachválit. Jak sama prozradila na Česko-Slovenském plese v Obecním domě, v současné době prožívá nesmírně radostné období a užívá si jej plnými doušky. Přesto ji ale čas od času přepadnou obavy z toho, co by se mohlo stát.

Krásná moderátorka Eva Perkausová, která je jednou z nejvýraznějších tváří televize CNN Prima News, září štěstím a radostí. Na začátku letošního roku se potají provdala na exotickém ostrově Mauricius za svého dlouholetého partnera Ivana Hecka a jejich láska stále jen a jen kvete. „Mně vždycky překvapuje, když se mě někdo zeptá: ‚A jaké to je, když jste vdaná? Jak se cítíte?’. Člověk se totiž cítí pořád stejně, je to ale pochopitelně velký posun ve vztahu, co se ale týče mě nebo nás jako páru, tak se pro nás nic nemění,” nechala se Eva Perkausová slyšet v rozhovoru pro kafe.cz a dodala, že jsou s manželem stále stejně zamilovaní a šťastní, jako byli před svatbou. „Láska pořád kvete,” usmívala se.

Nepsaná povinnost

Manželé nevnímali svatbu jako událost, která by snad nějak výrazněji ovlivnila jejich náklonnost jeden ke druhému, ale viděli ji spíše jako jistou povinnost, jež má každý stabilní a déletrvající vztah. „Po pětiletém vztahu jsme si mysleli, že už je vhodná doba na to posunout se trošku dál, takže z přítele a přítelkyně jsme se stali manželé. A myslím si, že je to takovou nepsanou povinností párů,” svěřila se krásná moderátorka, která na letošním ročníku Česko-Slovenského plesu zářila v šatech od Ponerů.

Strach z budoucnosti?

Přestože je v životě Evy Perkausové všechno zalité sluncem, moderátorku právě tato skutečnost poněkud děsí. Bojí se totiž toho, že každé šťastné období jednou skončí. A tak se čas od času do její hlavy vloudí myšlenky na to, co špatného by se mohlo přihodit. „Teď je zrovna období, kdy se cítím velmi dobře, daří se mi i po pracovní stránce. Jsme zdraví a zažívám tak hezké období, že si říkám, že doufám, že nenastane i taková ta horší doba. Člověk je vždycky jednou nahoře a jednou dole, tak někdy musí přijít i nějaký menší pád. Ale s tím člověk asi musí počítat,” řekla smířeně moderátorka.