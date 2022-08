Eva Perkausová otevřeně o těhotenství: Promluvila o obtížích i pohlaví miminka

Zdroj: Profimedia

Moderátorka Eva Perkausová čekala až do pátého měsíce těhotenství, než všem oznámila, že se s manželem Ivanem Heckem dočkají prvního společného potomka. V současné době už je ale mnohem sdílnější a ráda se podělí o nejrůznější detaily. Jak si svůj požehnaný stav užívá a podařilo se během ultrazvuku odhalit pohlaví miminka?

Krásná tvář televize Prima Eva Perkausová má tento rok pořádně napilno. Kromě svých pracovních povinností se hned v lednu stačila provdat za svého dlouholetého partnera Ivana Hecka a několik měsíců na to společně oznámili, že již zanedlouho budou tři. Modelka si počkala až do pátého měsíce těhotenství, než radostnou novinku vykřičela do světa.

Klidné těhotenství

Moderátorka se delší dobu na veřejnosti neukazovala. Pravděpodobně proto, aby co nejdéle skryla rostoucí bříško. Od oznámení těhotenství je ovšem mnohem uvolněnější, a tak se vydala i na tradiční letní párty televize Prima. A v růžových šatech bylo její bříško nepřehlédnutelné.

Kráska si těhotenství užívá a dle svých slov se cítí výborně. Dokonce netrpí ani žádnými nevolnostmi a jinými problémy, které jsou běžně s požehnaným stavem spojené. „Jsem v šestém měsíci a nemám vůbec žádné těhotenské obtíže, cítím se úplně skvěle,” radovala se v rozhovoru pro Blesk.

Pohlaví miminka zatím neznají

Přestože je v šestém měsíci již poměrně snadné odhalit pohlaví miminka, Eva Perkausová a její manžel ho stále neznají. „Pohlaví miminka zatím neznáme, na ultrazvuku bylo miminko natočené tak, že to nebylo vidět. Ale nějak cítím vnitřně, že to bude kluk,” prozradila moderátorka s úsměvem.

S nákupem nejrůznějšího vybavení pro miminko tedy chtějí prozatím počkat a pořizování začne až ve chvíli, kdy budou manželé vědět, zda se dočkají chlapečka, nebo holčičky. Jinak jim ale na pohlaví nezáleží a přejí si, aby bylo miminko hlavně zdravé.