Vrhla se do práce: Těhotná Perkausová se po návratu z dovolené vůbec nešetří

Zdroj: Profimedia

Eva Perkausová se v Čechách dlouho neohřála. Krásná moderátorka se teprve před nedávnem vrátila z Itálie, doma si ale pouze přehodila kufry a odletěla do dalšího exotického ráje. Své sexy křivky posléze vnadná blondýnka vystavila na Seychelech, odkud fanoušky zásobovala fotkami. Ke konci dovolené to nevydržela a prozradila, že je těhotná.

Eva Perkausová patří mezi nejkrásnější moderátorky u nás a svého atraktivního vzhledu uměla tahle sexbomba vždy využít naplno.

Na začátku roku se Perkausová tajně vdala za svého partnera, podnikatele Ivana Hecka. Svatba proběhla na exotickém ostrově Mauricius.

"Vědělo to jenom mé blízké okolí …a když přijdou a ptají se, jak se cejtíš? A vlastně je to pořád stejný. My už jsme to plánovali. My už jsme věděli, když jsme na ten Mauricius letěli, že už se tam vezmeme. A museli jsme dopředu vyřizovat různé doklady. A svatba na Mauriciu byla podle mých představ v tom smyslu, že jsem vždycky chtěla mít svatbu v exotice. Někde v zahraničí. Čistě jenom pláž, moře, palmy a ten sen se mi splnil," prozradila tehdy Eva pro Showtime podrobnosti ze svého velkého dne.

Sexy fotky z pláže

Eva Perkausová si ještě před dvěma týdny užívala slunnou Itálii, tím ale dovolená krásné blondýnce rozhodně neskončila. Doma si pouze zabalila nový kufr a s manželem odletěla na Seychely.

"Sním, či bdím?" napsala moderátorka k fotce, kde leží v plavkách na písku na nádherné pláži. V současné době už se vrátila do pracovního procesu. Pod drobnohledem je více než kdy dřív, jelikož veřejnosti prozradila, že čeká své první miminko.