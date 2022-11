Eva Perkausová je teprve těhotná a už plánuje další dítě: Chceme velikou rodinu

Zdroj: Profimedia

Eva Perkausová je v pokročilém stádiu těhotenství a brzy přivede na svět prvorozeného syna. Moderátorka ale už nyní plánuje další děti a nebrání se opravdu veliké rodině. Ostatně sama je ze tří sourozenců a její manžel dokonce pochází z pěti a Eva by ráda tento model následovala.

Eva Perkausová by chtěla mít v budoucnu co největší rodinu. Vzhledem k tomu, že její manžel Ivan Hecko pochází z pěti dětí, rozhodně u jednoho potomka prý tahle dvojka neskončí.

"Děti jsem vždycky chtěla tři. Sama jsem ze tří dětí, mám dva starší bratry. Takže dvě minimálně, a kdyby mi pánbůh dopřál víc, tím lépe," svěřila se budoucí maminka v rozhovoru pro časopis Maminka.

Perkausová prý prakticky od začátku věděla, že nosí po srdcem chlapce. "I přátelům jsem říkala, že mám pocit, že to bude kluk. My jsme od začátku vybírali spíš jména pro kluka. Pro holčičku jsem nedokázala vybrat takové, které by se mi líbilo," pochlubila se moderátorka svou intuicí.

Nic typicky českého

Jméno syna si zatím Eva Perkausová s manželem nechávají pro sebe, už ho ale prý mají vybrané a nepůjde o tradiční české jméno.

"Nic typicky českého, ale ani přehnaně exotického nebo zahraničního. Příjmení bude Hecko, to je krátké a dá se dobře kombinovat," prozradila Eva.

