Eva Perkausová chce velkou rodinu, narození syna bude jen začátek

Zdroj: Profimedia

Půvabná moderátorka televize Prima Eva Perkausová si užívá těhotenství plnými doušky. Ani rostoucí bříško jí nebrání rozdávat úsměvy na společenských akcích.

Eva se na začátku roku provdala za svého dlouholetého partnera Ivana Hecka. Kouzelnou svatbu si pár užil na exotickém ostrově Mauricius. Narození miminka tak je dalším krokem v jejich vzkvétajícím vztahu.

Těší se na chlapečka

Moderátorka prozradila, že se s partnerem těší na narození chlapečka. Nastal tak čas na debaty o jménu. „Už máme tipy, které tedy ještě neprozrazuji. Ale skoro na všech jménech jsme se shodli. A to jak na holčičím původně, tak i klučičím. Vůbec žádné dohady nebyly, protože jsme měli oba představu o tom, že chceme něco neutrálního, ne úplně typicky českého, ale zase aby to nebylo přehnaně zahraniční jméno. Tím, že příjmení je Hecko, dá se kombinovat jak s českým, tak i zahraničním jménem,“ upřesnila pro IDNES.cz.

Sní o velké rodině

Eva prozradila, že není žádný troškař, přeje si nejlépe tři děti. „Vždycky jsem měla představu, že bych chtěla tři děti. Je pravda, že každý mi říká: ‚Počkej po porodu, ono se to změní, ten názor.' Zatím pořád tu idylickou představu mám. I když tedy ještě nejsem ani na jednom dítěti. Byla bych ráda, kdyby se mi ta má představa o třech dětech jednou podařila splnit, ale jak říkám, všichni mě upozorňují na to, ať si počkám po porodu. Třeba potom změním názor.“ O čem má ovšem už teď jasno, je výchova. Ráda by byla benevolentní maminkou, ale s mírou, rozmazlování nepřichází v úvahu. Syna plánuje vést také ke sportu.