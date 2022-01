Vdaná Eva Perkausová dělala drahoty: Starší sympaťák u ní nejdřív pohořel

Zdroj: Profimedia

Krásná moderátorka zpravodajství na CNN Prima News Eva Perkausová se před několika dny vdala a zdá se, že by nemohla být po boku Ivana Hecka šťastnější. Charismatický podnikatel si její srdce získal již dávno a několik let blonďatou krásku dělá šťastnou. Jejich seznámení ovšem neproběhlo úplně hladce.

Diváky u televizních obrazovek při sledování hlavní zpravodajské relace CNN Prima News čekal pořádný šok. Oblíbená moderátorka Eva Perkausová totiž všem oznámila, že se před několika dny provdala na exotickém ostrově Mauricius za svého dlouholetého partnera Ivana Hecka. V návaznosti na to pak svým fanouškům nabídla na sociální síti skvostné snímky z obřadu, ze kterých přímo sršelo štěstí a láska. Eva Perkausová vedle sympatického podnikatele našla štěstí, které už dlouho hledala, a je jasné, že by v současné době snad ani nemohla být spokojenější. Stačilo ale málo a dvojice by se dost možná bývala vůbec neseznámila.

Nejdřív řekla „ne”

Eva a Ivan o sobě navzájem již nějakou dobu věděli, jednoho večera se ale rozhodl vzít podnikatel věci do svých rukou a požádal moderátorku o telefonní číslo. Jenže Perkausová jej svou odpovědí dost zarazila. Kráska byla i se svými kamarádkami na jedné sportovní akci, kde byl zrovna pozvaný i Hecko. Ten prý poprosil organizátora akce, aby jej usadil právě poblíž moderátorky. „A nakonec si přišel pro číslo, ale to jsem mu nedala,” vzpomínala na první seznámení Perkausová v rozhovoru pro iDNES. Eva prý své číslo cizím mužům nedávala, ale pro případ si vzala číslo Hecka.

„Takže si vzala moje, že se možná ozve sama. Prý říkala kamarádkám, že to rozhodně bude nejdřív za týden, aby vyvolala zájem. Ozvala se ještě ten večer. Od té doby jsme si psali pořád,” doplňoval svou partnerku před časem sám Ivan Hecko.

Typům, jako je Ivan, se moderátorka vyhýbala

Eva Perkausová a Ivan Hecko tvoří dokonalý pár, ve všem se doplňují a oba září štěstím a spokojeností. Ještě předtím, než se blíže poznali, si moderátorka vůbec neuměla představit, že by spolu vůbec mohli být. Dokonce se právě mužům, jako je Hecko, vyhýbala. „Ivan působí jako prototyp drsňáka a já jsem se těmto typům vždy snažila trochu vyvarovat. Když jsem zjistila, že má opravdu velké srdce, tak jsem neváhala se pustit do většího vztahu,” vysvětlovala ještě moderátorka pro zmíněnou redakci, jak na ni zpočátku její manžel působil.

Po několika letech vztahu si pak dvojice před pár dny řekla v naprosté tajnosti konečně své „ano” na exotickém ostrově Mauricius. „Svatba na Mauriciu byla vždy podle mých představ v tom smyslu, že jsem vždycky chtěla mít svatbu v exotice. Někde v zahraničí. Čistě jenom pláž, moře, palmy a ten sen se mi splnil,” radovala se moderátorka v pořadu Showtime.