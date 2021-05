Eva Perkausová se bude vdávat: Prsteníček jí zdobí velký diamant

Jedna z nejvíc sexy moderátorek Eva Perkausová je zasnoubená. Její přítel ji požádal o ruku stylovým a dostatečně velkým diamantovým prstenem, aby mu vnadná blondýnka řekla ano. O Evě se ví, že s chudáky nechodí a muž musí dělat psí kusy, aby ji zaujal.

Eva Perkausová se na dovolené na Maledivách zasnoubila s přítelem Ivanem. Sama o tom neinformovala, ale její zásnubní prsten s velkým a třpytivým diamantem neunikl oku nejednoho diváka, tak pohledná moderátorka musela jít s pravdou ven.

Prsten prý splnil Evina očekávání a je z něj více než nadšena. Ivan se tedy trefil do vkusu náročné moderátrky. O Evě se ví, že se s kdekým nezahazuje a aby na ni někdo udělal dojem, už to musí být něco. Žádost o ruku však nečekala ani omylem.

Zásnuby byly šok

„Byl to šok. Když dojde na zásnuby, každá žena je mile překvapená a málokdy to čeká, ale každá žena by si to i přála,“ prozradila pro Super.cz.

Svatbu zatím prý plánovat nezačali, událost je zatím dost čerstvá a užívají si oslav zasnoubení, které s nimi prožívá rodina i kamarádi. Perkausová by byla ale ráda, aby to bylo do roka a do dne.

„Abych řekla pravdu, my jsme se o svatbě ještě vůbec nebavili. Všechno nechávám volně plynout, co přijde, to přijde. A kdy to přijde, to je ve hvězdách. Říká se do roka a do dne a byla bych ráda, kdyby se tato tradice splnila,“ směje se blondýna.

Šaty přizpůsobí stylu svatby

O svatebních šatech už představu má, ale přizpůsobí je stylu svatby, tudíž z jejích představ nemusí být ve finále vůbec nic. Na nedostatek nabídek ke spolupráci si Eva však nemůže stěžovat už teď. Hned poté, co vyšla informace na povrch, začaly se jí ozvývat nejrůznější svatební salóny.

Jestli však ke svatbě s Ivanem dojde, není tak jisté, Eva si to také může rozmyslet. Nebylo by to poprvé, co její partner dostal nečekaně kopačky a jistě ani naposledy. Přejme jim však štěstí a sledujme, zda se pohlednému muži podaří Perkausovou zkrotit a dostat pod čepec.

Na to, jak uvízla Eva Perkausová na Maledivách, se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube