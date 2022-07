Těhotenství tajila 4 měsíce: Eva Perkausová promluvila o náladách i nevolnostech

Zdroj: Profimedia

Eva Perkausová z tropického ráje oznámila radostnou novinku. Moderátorka je v pátém měsíci těhotenství, a tak se fanouškům na Instagramu rovnou pochlubila fotkou rostoucího bříška.

Eva Perkausová se na začátku roku provdala na ostrově Mauricius za svého partnera Ivana Hecka a po upevnění vztahu sňatkem novomanželé neváhali a ihned se pustili do plození společného potomka.

"Jen já a malé/velké štěstí. Ale to vy uvidíte až za pár měsíců," napsala Perkausová ke snímku v plavkách, na kterém drží rostoucí bříško. Moderátorka je ráda, že se jí podařilo sladké tajemství udržet tak dlouho v tajnosti.

"Teď začínám pátý měsíc, takže jsem ráda, že se to podařilo nějakou dobu utajit. A jsem spokojená, že jsem to mohla nechat pod pokličkou a s partnerem si to zatím užívat ve dvou," prozradila moderátorka na CNN Prima NEWS.

Velký pokrok ve vztahu

"Bříško trochu mám. Dopnout šaty mi už dělalo občas problém. A to nejen přes hrudník, ale i přes bříško. Takže už jsem to musela oznámit, protože to už nešlo dál tajit," vysvětlila Eva Perkausová, proč se rozhodla těhotenství sdílet s fanoušky.

"Zatím nemám žádné špatné stavy, jiné chutě nebo nálady a nevolnosti. Absolutně nic. Všechno mám spojené s příjemnými pocity a užívám si to. Nemám aktuálně nic, co bych mohla vytknout. A až se posuneme do dalšího stádia a budu vědět pohlaví, tak začneme řešit i to, co bude. Povinnou výbavičku a tak dál," těší se budoucí maminka.

"Je to další velký pokrok ve vztahu. Rozhodně si troufám říct, že to je intenzivnější. Uvidíme, jaké to bude potom, až budeme opravdu tři a bude to čím dál tím hezčí," dodala Perkausová.