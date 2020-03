Velké změny: Eva Pilarová se staví proti lékařům! Tohle nikdo nečekal...

Nutno podotknout, že Pilarová rozhodně není nejmladší a měla by se šetřit. Je jí osmdesát let a na scéně je celých šedesát let. „Samozřejmě že bych si chtěla zazpívat. Měla jsem už domluvené hosty, mladé zpěváky… Uvidíme, jak to všechno bude!“ řekla nyní Pilarová, kterou, zdá se, opouští optimismus.

V minulosti si byla vždy jistá, že se na pódium vrátí, ale teď je tomu jinak. Dohromady by se měla dát minimálně do konce roku 2020, kdy v O2 areně sejdou české a slovenské hvězdy, které vzdají hold Karlu Gottovi. Veřejnost spekuluje, že mezi hosty bude Pilarová také, ale jistě se to zatím neví.