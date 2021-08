Těžké rozhodnutí vdovce Jana Kolomazníka: Prodává chalupu po Evě Pilarové

Zdroj: Profimedia.cz

Eva Pilarová sice bydlela v Praze, několik měsíců v roce ale trávila na milované chalupě na Českolipsku. Vdovec Jan Kolomazník, který spravuje dědictví po zesnulé zpěvačce, se teď s těžkým srdcem rozhodl, že rozlehlé stavení prodá. Neumí si totiž představit, že by tam jezdil úplně sám bez manželky.

Dlouhých šestnáct měsíců trvalo, než se vyřídila pozůstalost po Evě Pilarové. Ta zemřela loni v březnu na selhání ledvin a komplikace spojené s několika zlomeninami. Ke konci života se o populární zpěvačku staraly boromejky v pražských Řepích. V době, kdy na tom Pilarová nebyla zdravotně dobře, Jan Kolomazník už tušil, že se po jejím odchodu bude muset chalupy zbavit. „Všechno mi ji tam připomíná, trávili jsme tam krásné chvíle, od jara do podzimu. Nemohl bych tam bez ní být," uvedl vdovec pro deník Aha!.

Zatím vyklízím věci po ženě

Kolomazník přitom na chalupě s manželkou prožil pětatřicet let. „Každý rok jsem tam strávil půl roku. Je mi líto, že už tam nebudu jezdit. Už jsem ale vyrostl z toho, abych tam byl sám a koukal do přírody," vysvětlil v rozhovoru pro Super vdovec. Ten na chalupu dojíždí a objekt připravuje pro nového majitele. „Zájemci jsou, ale zatím není podepsaná smlouva. Zatím tam tedy jezdím a vyklízím věci po ženě," uvedl Jan, který prodej svěřil do rukou odborníků.

Starobylé stavení na Kokořínsku prodává bývalý přítel Agáty Hanychové Zdeněk Turek, který se specializuje na prodej domů. „Je to naprosto výjimečná nemovitost, v dnešní době už podobné vlastně neexistují. Jedinečné místo na relax," řekl Turek deníku Aha!. „Ocitnete se tady v jiném světě, je to jako pohádka, pro obdivovatele paní Pilarové jako stvořená," popsal přednosti domu makléř.

Zpěvačka začala na Kokořínsko jezdit už před více než padesáti lety. Tehdy si nejdříve koupila stodolu, kam si pro větší pohodlí nechala zavést elektřinu a postavit krb. Jednou se u ní ale zastavil hajný a džípem ji odvezl na kopec, odkud jí ukázal její budoucí chalupu – menší statek, který byl zrovna na prodej. K tomu došlo v květnu 1968, a protože zpěvačku okamžitě zaujal rozkvetlý sad, který k poloroubence patřil, bylo rozhodnuto. „Eva tam bývala šťastná. Odpočinula si a do Prahy odjela zpívat plná energie," uvedl Kolomazník pro deník Blesk.

Stavení je k mání za 11 milionů

Původně ale Pilarová venkovské sídlo skoro vůbec nevyužívala. Často koncertovala a měla tolik práce, že jí na chalupaření zkrátka nezbýval čas. „Tehdy se mi tady o to starali různí lidé. Bydleli zde a já platila elektřinu. Vystřídali se tu asi trojí. První toho dost zneužívali, bezostyšně si tu pálili švestky na slivovici. Pak jsem si řekla: Každý si dokáže udělat dovolenou, proč ne já? A začala jsem sem jezdit častěji," svěřila se časopisu Rytmus života.

Zpěvačce se ani nikdo nemohl divit, že si chalupu zamilovala. Roubená stodola pochází z roku 1758, v kuchyni se zachovala původní pec a součástí vybavení je i letitá kredenc se starodávným servisem. „Proti Praze tu máme opravdu větší místnosti s vysokými stropy a je tady hezky vzdušno," pochvalovala si kdysi umělkyně v rozhovoru pro Rytmus života. Společně s manželem Pilarová nosila pamlsky lesní zvěři a také se starala o nedalekou kapličku. „Pravidelně ji zdobila květy. Někdy tam chodila i dvakrát denně se modlit. Byl to její obrovský relax po celoročním shonu v Praze," prozradil Jan Kolomazník webu super.cz.

Na chalupu, kterou chce vdovec prodat pouze za odhadní cenu 11 milionů korun, za Pilarovou jezdilo spoustu přátel včetně Stelly Zázvorkové, Aleše Cibulky s Michalem Jagelkou a mezi posledními hosty byl i Matěj Ruppert nebo Vojta Dyk s manželkou Táňou. Kolomazník se rozhodl, že na místě nechá veškerý nábytek a vezme si jenom několik Eviných osobních předmětů.

Eva Pilarová často zpívala s Karlem Gottem.