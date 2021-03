Hřbitov slavných terčem vandalů: Na hrobě Evy Pilarové došlo ke krádeži

Hřbitov na pražských Malvazinkách se stal terčem vandalů. Leží tam třeba Karel Gott a Eva Pilarová a přesně u těchto hrobů došlo ke krádežím. Vdovec slavné zpěvačky zuří a doufá, že výtržníky spravedlnost dostihne.

Není to jediná zkušenost, kterou má Jan Kolomazník s vandaly. Naposledy obdobnou věc řešil ještě za manželčina života.

„Eva kdysi koupila na tatínkův hrob v Brně krásnou kytku a druhý den tam nebyla, někdo ji ukradl. Sama říkala, že by takového zmetka měli chytnout a useknout mu bez milosti ruku. A hotovo,“ vzpomínal Jan Kolomazník pro super.cz.

U hrobu Pilarové se ztratily sošky

Tentokrát šlo však o krádež na hrobě Pilarové, kde se ztratila figurka anděla s kočkou v náručí a soška kočky. Zpěvačka byla totiž velká milovnice koček.

Na stejném hřbitově leží také Karel Gott, z jehož hrobu byla ukradena soška ptáčka. Ten měl představovat zlatého slavíka. Kolomazník se nestačí divit, že je někdo takové zrůdnosti schopný.

Je to zneuctění památky, tvrdí Kolomazník

„Přeci, kdo si dovolí sáhnout na hrob někoho, a je jedno, zda je to Pilarová, Gott, nebo kdokoli jiný, měl by být opravdu potrestán,“ myslí si Kolomazník, který je celým incidentem znechucen.

„Je to zneuctění památky a je to ohavný čin. Doufáme všichni, že těmhle zlodějům, kteří se neštítí okrádat zemřelé, se to vrátí. Že spravedlnost existuje. Správa hřbitova krádeže nahlásila na policii, ta to řeší,“ uvedl Kolomazník, který doufá, že se zloděje podaří dopadnout.

Pilarová se naposledy ukázala ve filmu Ach, ta láska nebeská

