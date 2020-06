Po smrti Pilarové ho dusil smutek: Vdovce zachránila věrná kamarádka

Ministranta dělal na mši Dalibor Gondík. „Ministrovat jsem začal v chrámu svaté Markéty v Břevnově už v roce 1986 a byl jsem tam až do roku 2008. Taky jsem tam měl svatbu s Markétou. Vrátil jsem se tak do něčeho, co je mi vlastní,“ svěřil se Gondík Blesku.

„Tím, že jsem mohl být součástí obřadu, tak to bylo pro mě tak krásné rozloučení. Ale opravdu na Evu si vzpomenu dnes a denně,“ dodal pro pořad Showtime na televizi Prima.