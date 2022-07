Kolomazník chystá knihu o Pilarové: Prozradí v ní tajemství Olgy Matuškové

4

Eva Pilarová a Jan Kolomazník

Zdroj: Profimedia.cz

Sdílej článek:

Už jsou to dva roky, co odešla do nebe oblíbená zpěvačka Eva Pilarová a nechala tu svého životního partnera samotného. Jan Kolomazník se s její ztrátou dodnes nevyrovnal a každý den mu prý neuvěřitelně chybí. Rozhodl se tedy na její počest napsat knihu, kde prozradí nejrůznější tajemství českého showbyznysu.