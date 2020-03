Strach o život! Eva Pilarová se brání koronaviru, je upoutána na lůžko

I po letitém manželství si Eva s manželem mají co říci. „Máme si s Evou stále co povídat. Ale nemyslete si, občas mi i vynadá. To když třeba chtě nechtě nohou kopnu do její postele. To přímo nesnáší,“ směje se Kolomazník, který se nemůže dočkat, až bude mít svoji manželku doma.

Eva Pilarová si za poslední měsíce užila. Problémy měla zejména s ledvinami, a tak musela postoupit zákrok. Od té doby je však nemocnici jako doma. Od operace se totiž problémy začaly kupit. Eva dostala infekci a nemohla chodit ani sedět.