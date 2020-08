Manžel Pilarové se topí ve smutku: Na Evu myslím každý den, říká vdovec

V Pilarovou byl Kolomazník pětatřicet let. Byla láskou jeho života. Nikdy mu nevadilo, že je o třináct let mladší než ona. Stál po jejím boku v dobrém i ve zlém. Pro Pilarovou to byl třetí manžel, ale v tomhle případě už šlo o její poslední svatbu.

„Na Evu myslím každý den, takže v neděli to nebude jiné. Jsem teď s přáteli na chalupě, kterou tak milovala, se Zuzanou Kardovou a s Evinou sestřenicí. Uděláme tu Evě vzpomínku. Budeme si povídat o tom, jaká byla. Možná i nějaká slza ukápne, ale určitě si vybavíme i nějakou tu veselou historku. Eva měla ráda zábavu a byla s ní legrace,“ prozradil Kolomazník webu eXtra.cz.

Kolomazník se o Evu svědomitě staral

Zdroj: Profimedia

S Pilarovou byl jedno tělo, jedna duše. „Chybí mi hodně. Měli jsme řadu společných zájmů, svoje hlášky, rozuměli jsme si,“ smutní Kolomazník.

„Určitě taky zajdeme do místní kapličky a zapálíme tam za Evu svíčku. Celá léta se o ni starala, měla ji ráda, tak ji dnes odpoledne už dáme do pořádku, delší dobu se o ni nikdo nestaral,“ dodal herec s tím, co chystal v den jejích narozenin.