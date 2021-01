Eva Pilarová nezemřela na covid ani rakovinu: Vdovec rozprášil spekulace

S Pilarovou byl Kolomazník pětatřicet let. Byla láskou jeho života. Nikdy mu nevadilo, že je o třináct let mladší než ona. Stál po jejím boku v dobrém i ve zlém. Pro Pilarovou to byl třetí manžel, ale v tomhle případě už šlo o její poslední svatbu.

Kolomazníkovi velmi pomohla Zuzana Kardová, která ví, co je to ztratit blízkého. Sama náhle přišla o Daniela Nekonečného. Sice už se zpěvákem v tu dobu nebyla, ale předtím s ním strávila léta.