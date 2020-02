Nemocná Eva Pilarová: Proč před pobytem v nemocnici jezdila k hrobu do Ameriky?

Mnoho českých interpretů touží po slávě a úspěchu v zahraničí, ideálně v Americe. Ne každému se to ale podaří. Na prahu osmdesátky se z obrovského úspěchu mohla radovat i momentálně nemocná Eva Pilarová, která nejenom, že do USA jezdila poměrně pravidelně, ale navíc tam zažila i obrovský úspěch a v oboru, který by u ní nikdo nečekal. V jakém? Dozvíte se v článku.