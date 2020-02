Chřadnoucí Eva Pilarová: Co řekla o Ivaně Gottové po pohřbu Karla Gotta?

„Já jsem se z toho ještě nevzpamatovala. Mám dojem, že každý den je to nějaké silnější a silnější. My jste se znali skoro šedesát let, a to už je nějaká doba. Byl obětavý, pokorný, hodný, nevytahoval se, i když dokázal něco, co nedokázal nikdo,“ dodala v zármutku Pilarová.

Ta sama nyní bojuje se svým zdravím. Její stav je vážný. Za její zdraví se kromě naší redakce modlí celá republika.