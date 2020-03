Smutná zpráva: Zemřela Eva Pilarová, kvůli COVID-19 nebude rozloučení!

Jelikož aktuálně panuje v celé republice zákaz shromažďování, zavřené jsou hospody, nákupní centra a vlastně vše, kromě lékáren a potravin, nedočká se Eva Pilarová řádného rozloučení, jaké by si rozhodně zasloužila!

Jedna z nejlepších kamarádek Karla Gotta byla na scéně stejně jako on více než šedesát let a veřejnost by se s ní ráda naposledy rozloučila. To se ale zatím nestane.

Kolomazník naznačil, že by rád uspořádal mši, až opadne celé šílenství kolem koronaviru. "O smrti jsme spolu nikdy nemluvili. Ale byla silně věřící a chodila do strahovského kostela, který je blízko našeho bydliště. Až to bude možné, uspořádám mši," řekl dojemně manžel Pilarové ohledně rozloučení. Celé rodině přejeme upřímnou soustrast a je nám velmi líto, že nás opustila další ikona české pop music… Budiž jí země lehká…