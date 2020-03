Životopis Evy Pilarové: Zažila dobré i zlé časy, dvakrát přežila svou smrt!

Manželství s Milanem Pilarem trvalo pouhé dva roky, zpěvačka poté zůstala s malým synem sama. To však nebyly jediné starosti, které musela Eva Pilarová řešit. Začali totiž tvrdé výslechy státní bezpečností a zákaz vystupovat za hranicemi!

Velký vzestup zažila Pilarová díky duetům s Karlem Gottem a Waldemarem Matuškou. Československo zpěvačku milovalo, dostala třikrát po sobě Zlatého Slavíka v letech 1964, 1967 a 1971.

Ačkoliv to vypadlo, že se podaří Pilarové udělat kariéru i za hranicemi, naneštěstí přišel další pád! Emigrace druhého manžela Jaromíra Mayera, podepsala hvězdě rozsudek showbyznysové smrti. A to i přes fakt, že Mayer emigroval v době, kdy ještě nebyli ani oddaní! Zanedlouho na to navíc zasáhla zpěvačku další tragická událost!