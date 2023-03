Podzimková o brutálních sexuálních scénách: Nahota jí nevadí, ale má pravidla

Zdroj: Profimedia

Eva Podzimková dříve Josefíková šokovala nedávno širokou veřejnost svou radikální změnou účesu. A co teprve čeká za šok širokou veřejnost, až se na obrazovkách objeví nová minisérie TV Prima Sedm Schodů k moci? Ven totiž prosáklo, že v seriálu na diváka vykoukne nejedno ňadro nebo zadek. Naštěstí pro Podzimkové manžela se jeho Eva ale svlékat nemusela.

Půvabná herečka je hvězdou nového seriálu TV Prima Sedm Schodů k moci, jež je osmidílnou sérií z politického prostředí. Příběh vypráví o ženě, která milovala luxus, vlivné muže a moc a také si šla tvrdě za svým. Anna Malá v podání Evy Podzimkové při stoupání k úspěchu neváhá využít všechny zbraně, kterými mladá a krásná žena disponuje.

Brutálně sexuální scény, ňadra a zadky

A že se to filmaři rozhodně nebojí ukázat, dle slov moderátorky Terezy Kostkové, která Podzimkovou zpovídala v rozhovoru pro Český rozhlas 2, jsou některé scény až brutálně sexuální, ačkoliv obratem dodává, že jsou smysluplně a krásně natočené.

V rozhovoru Podzimková přiznala, že jakkoliv má s nahotou už zkušenost a herec či herečka s ní musí počítat, v minisérii za ni zaskakovala jiná žena. „Točila jsem vše, co bylo od krku nahoru, a o ten zbytek jsem se podělila s herečkou jiného žánru, které tímto děkuji. Díky tomu natáčení proběhlo v klidu a je tam tolik ňader a zadků, kolik bylo třeba,“ vysvětlila Eva a přiznala, že jí při tomto tématu značně vyschlo v krku.

Její osobní a nepěkná zkušenost?

Dále se rozhovor stočil k tomu, jak je to s nahotou u herců obecně. „K herectví nahota prostě patří a je to kostým. Naučila jsem se s tím pracovat, a když to má smysl, tak to udělám. Velmi to záleží na situaci,“ pokračuje a dodává, že hlavně pro mladé a začínající herečky je důležité si dopředu nastavit pravidla.

Herečka nezmínila konkrétní role ani situace, nicméně očividně hovořila z vlastní a zřejmě ne příliš dobré zkušenosti. Pokud se podmínky a pravidla neurčí a nedohodnou dopředu, může prý nastat tlak na obě strany, z čehož nevyplývá žádná dobrá situace ani pro filmaře, ani pro aktéry. Zároveň dodává, že pohled na celou věc se jí změnil kvůli mateřství. „Udělali jsme předběžná opatření, aby všechno proběhlo dobře,“ uzavírá téma nahoty Eva.

