Eva Samková se už podepisuje jinak: Po svatbě s Adamczykem má velké plány

Zdroj: Profimedia

Snowboardistka Eva Samková momentálně prožívá to nejkrásnější životní období. Před měsícem se provdala za herce Marka Adamczyka a po měsících rekonvalescence po vážném zranění obou dolních končetin se konečně chystá vrátit zpátky na sníh. A zdá se, že jde všechno podle jejích plánů.

Když se snowboardistka Eva Samková v prosinci 2021 během závodu vážně poranila a zlomila si oba kotníky, zachvátily ji obavy. K její smůle k děsivé nehodě došlo pouhé dva měsíce před zimní olympiádou v Pekingu, a tak bylo jasné, že se vysněného závodu nezúčastní. To ji ale trápilo nejméně. Stěžejní pro ni bylo, aby mohla co nejdříve alespoň chodit. Odpočinek jí nakonec velmi prospěl a kotníky se zahojily skvěle.

Všechno zlé je k něčemu dobré

Přestože se sportovkyně musela na čas vzdát své vášně, měla alespoň více času pro svého partnera, herce Marka Adamczyka, se kterým se následně zasnoubila. V polovině září letošního roku pak proběhla svatba, kterou si oba velmi užili.

„Bylo to skvělé, měli jsme tam kámoše. Byl to super den, všichni si to užili, byla to dobrá atmoška v Krkonoších,” radovala se v rozhovoru pro iSport snowboardistka, která si pochopitelně po svatbě vzala manželovo příjmení. A ani chvíli nepřemýšlela nad tím, že by se rozhodla jinak.

Sportovní návrat

S příjmením Adamczyková se sžila skvěle a rychle si na něj zvykla. „Na kartičky už se podepisuji Adamczyková,” smála se. A s novým příjmením se nyní vrátí i na nejrůznější závody. V červnu jí totiž vyndali lékaři šrouby z kotníků a snowboardistka se připravuje na svůj návrat.

„Začala jsem suchou přípravu, v běhu jsem trochu omezená prvních 10 minut, než se to zahřeje, ale pak už to jde. Levá noha je trochu horší. Snažím se zvýšit rozsah, aby mě nijak neomezovala. A podle posledních vyšetření to vypadá, že kosti jsou srostlé dobře, což je fajn,” svěřila se pro iDNES sportovkyně, která doufá, že se bude moci v zimě vrátit do sezony Světového poháru.