Vejmělková z Básníků o románku s Haberou: Dětem se ve škole smáli!

Eva Vejmělková patřila bez debat k sexsymbolům osmdesátých let. Dlouhovlasá blondýnka, která se proslavila rolí Píšťalky v Básnicích, stále hraje v úspěšných českých filmech.

Mezi nejúspěšnější snímky, ve kterých se objevila, patří seriál Chlapci a chlapi, Kačenka a strašidla nebo Jak básníkům chutná život. V posledních letech se objevila po boku Mahuleny Bočanové a Jany Paulové v romantické komedii Ženská pomsta.

Láska na celý život

Osudným okamžikem bylo pro Evu natáčení romantického filmu Fontána pre Zuzanu. Už v roce 1985 začínala být hvězdou československé filmové scény. Kromě úspěchu u diváků a obrovské popularity získala Eva i srdce režiséra Dušana Rapoše. V lásce jim nevadil ani pátnáctiletý věkový rozdíl. Vejmělková se netají tím, že právě Rapoš byl její první a jediná láska. „Zamilovala jsem se na první pohled a vůbec jsem nevěděla, že je režisér. Když jsem ho viděla poprvé, myslela jsem, že je to nějaký asistent,“ prozradila půvabná blondýnka detaily seznámení pro slovenský magazín korzár.sk.

Zajímavé ovšem je, že se vzali až o mnoho let později. V roce 2000 si řekli své ano v Las Vegas. Jak to tak bývá, po svatbě přišly na řadu děti. Eva a Dušan jsou nyní šťastnými rodiči dvou dcer Tary a Rity.

Pavol Habera

Eva to díky své kráse neměla vůbec lehké. Dlouhou dobu se šeptalo o románku mezi ní a slovenským zpěvákem Palem Haberou. Řeči se nesly hlavně ve chvíli, kdy natáčeli Fontánu pre Zuzanu. V té době už oba byli přitom šťastně zadaní. Eva žila s Rapošem a Habera byl už dokonce ženatý. Drby o románku Evy a Pala podpořil i údajný zdroj ze štábu. Habera a Vejmělková si měli užívat na hotelovém pokoji a Rapoš je měl tehdy údajně načapat.

Vejmělková i po skoro třiceti letech tuto historku popírá. Řeči o ní a Haberovi velmi zasáhly do její rodiny. „Bylo to těžké, když moje děti šly do školy a spolužáci na ně pořvávali, tvoje máma spí s Haberou. To mě dost naštvalo. Jsou to nesmysly, kterých někdy vychází až moc a je potom těžké to uvést na správnou míru," prozradila otevřeně.

