Eva Vidlařová zemřela: Pláče i Chantal Poullain, byly blízké kamarádky!

Bývalá herečka a tajemnice brněnského divadla Husa na provázku Eva Vidlařová zemřela ve věku 73 let. Odešla tak další výjimečná osobnost a bojovnice proti komunistickému režimu. Veliký smutek z její odchodu prožívá Chantal Poullain, s Vidlařovou byly totiž roky dobré kamarádky.

Eva Vidlařová vystudovala vysokou dopravní školu v Žilině, tomuto oboru se ale nikdy nevěnovala. V druhé polovině 70. let zakotvila v brněnském divadla Husa na provázku, kde tehdy excelovali Boleslav Polívka nebo Jiří Pecha.

S oběma herci se Vidlařová potkala ve slavné inscenaci Pezza versus Čorba o soupeření komediantských rodin. Právě role Pechovy partnerky Trudy jí přinesla celoživotní přezdívku. Herečka se také objevovala v menších filmových rolích.

Zejména v druhé polovině 80. let pak Eva Vidlařová aktivně vystupovala proti komunistickému režimu a šířila samizdatové tiskoviny. V roce 1988 dokonce držela hladovku za politické vězně, a právě tehdy podle ní začaly její dlouholeté zdravotní problémy s únavovým syndromem.

V divadle vzniklo pro Evu Vidlařovou pietní místo

"Originální herečka, nezaměnitelná postava, svérázná divadelní tajemnice, silná a odvážná žena, které se vždycky a zásadně říkalo právě Truda, se stala duší souboru a zůstala s ním až do roku 1992, kdy ji začalo zrazovat zdraví," napsali kolegové z divadla Husa na provázku na facebookové stránky.

Na dvoře divadla vzniklo pietní místo, které bude přístupné veřejnosti do neděle 21.03, vždy od 12:00 do 18:00, jak uvedla mluvčí divadla Alžběta Nagyová.

Ke smrti Vidlařové se vyjádřila i Chantal Poullain, která se s ní seznámila před mnoha lety a našla v herečce skvělou kamarádku, která se jí mnohdy zastala.

Chantal Poullain smrt Vidlařové oplakává

"Jedna z tváří Husy na provázku. Pro mě byla Truda člověk, který mě v době netolerance vůči mé osobě v této zemi vždy podržel. Za to jsem si jí moc vážila," vyjádřila se Chantal Poullain ke smrti své kamarádky.

"Měla jsem velkou radost, když jsme spolu mohly hrát v Bolkově hře Seance. Truda patří neodmyslitelně do historie Provázku a na to, co pro divadlo a disent udělala, nesmíme nikdy zapomenout," konstatovala.

"Šťastný let tam nahoru a děkuji ti za všechno!" uzavřela Poullain.