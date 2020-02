Salsa Verde z Tajemství hradu v Karpatech: Vdaná čekala dítě s milencem!

Následně spolu začali žít v Ostravě a zanedlouho zatoužili po miminku. Jenže tam nastal kámen úrazu. „Mohl za to špatný Rh faktor. Bylo to prostě nešťastné spojení, protože jsme spolu nemohli mít děti. Každý s někým jiným ano, spolu ale ne, tak to u některých párů bývá,“ svěřil se deníku Aha tehdy Frej. Evelyna během jejich vztahu dokonce dvakrát potratila.

Sen o veliké rodině se jim rozpadal pod rukama s tím i jejich vztah. Z Ostravy Evelyna odešla od Prahy a potkala Zdeňka Rytíře jakožto svého dalšího osudového muže. A Ladislav? Ten se znenadání vrátil ke Věře Galatíkové. Ani jeden z nich nebyl ještě rozveden, když se setkali po dlouhé době v hlavním městě.