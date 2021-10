Sexy model ve špatné velikosti? Ewa Farna ukázala břicho a smála se sama sobě

Z negativních reakcí si nic nedělá a nosí, co se jí líbí.

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Ewa Farna se ze svých kypřejších tvarů na hlavu nestaví, naopak se je naučila používat jako svou přednost. Během focení pro novou desku na sebe oblékla model ve velikosti, na kterou normálně není zvyklá, a rozhodně to nebylo na škodu. Právě naopak! A ovace na sebe nenechaly dlouho čekat.

Z negativních reakcí na svou postavu si dávno nic nedělá, naučila se přijmout sebe sama a působí neuvěřitelně šťastně a vyrovnaně. Zpěvačka Ewa Farna vypadá snad lépe než kdykoliv dřív a nemá strach svým fanouškům ukázat i kousek své kůže. Nyní pracuje na nové desce a právě v rámci příprav absolvovala i focení. A znovu se jí podařilo dokázat, nakolik krásnou ženou je. Model menší konfekce, který si na sebe během pózování před fotoaparátem oblékla, pak všechny naprosto uchvátil.

Umí si ze sebe udělat legraci

Ewa Farna na své sociální síti zveřejnila snímek, na němž má na sobě béžový pletený model, který z části odhaluje její břicho. „Pozdrav z nejnovějšího focení. Z cyklu ‚Narvali mě do velikosti 36’,” smála se zpěvačka, které to ovšem na fotografii neuvěřitelně sluší. „Deska se blíží, před námi natáčení dalších dvou klipů. Ach!” dodala ještě spokojeně. Příspěvek okamžitě přilákal pozornost mnohých a ódy na postavu Farné nepěli jen její skalní fanoušci, ale také řada známých osobností.

„Mít velikost 36, nebyla bys takhle hot,” napsala pod snímek herečka a influencerka Nikol Leitgeb. „Ewi, vypadáte skvěle. A mně, která se ve velikostech nevyzná, je úplně fuk, do jaké velikosti vás narvali. Sluší vám to,” přitakávala jedna ze sledujících zpěvačky. „Bože, vy jste taková kočka! Ani netušíte, jak je super, že jste taková, jaká jste. Jste motivací pro většinu z nás, pro většinu, která prostě neodpovídá nesmyslnému diktátu,” přidala se další.

Manžel opouští její kapelu

Na sociální síti zpěvačky Ewa Farne se před několika týdny fanoušci dozvěděli i jednu ne úplně potěšující zprávu. Její manžel Martin se totiž rozhodl, že opustí kapelu. Důvod je prostý. „Cítím, že jsem za těch 12 let kapele dal, co jsem mohl, a ona mně to nejdůležitější – rodinu. Někde po cestě jsem ale tak trochu poztrácel radost z koncertování a považuji za důležité ji znovu v sobě najít, abych si mohl zase upřímně užívat svou přítomnost na pódiu,” uvedl Martin prostřednictvím Instagramu své manželky, neboť sám na žádných sociálních sítích nevystupuje. Ewa Farna jeho rozhodnutí plně respektuje.

Ewa Farna se vyfotila v modelu menší velikosti: