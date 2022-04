Užívej si plná prsa: Ewa Farna dostala radu od zkušené Daniely Peštové

Zdroj: Profimedia

Je tomu už více než měsíc, co se Ewa Farna stala dvojnásobnou maminkou. Zpěvačka je známá tím, že se dlouhodobě nebojí ukazovat na sociálních sítích i ve svých písních realitu. Nyní se ukázala u přebalovacího pultíku v domácím oblečení a k fotografii připojila vtipný vzkaz všem matkám.

Šestinedělí

„Hory neposkládaného prádla, věčně špinavá myčka, když zrovna nepřebaluješ, tak myješ nočník, když zrovna nekojíš, tak vaříš obídek,“ komentář dále pokračuje. „Tvůj IG feed je mrtvý. Stejně jako ty – ale s tím se musí počítat, energie je dneska drahá. A v tom všem jsem totálně naplněná. Jako ta myčka. Nebo moje prsa,“ zakončila vtipně příspěvěk s hastagem stestineděli. Eva se nebojí ukázat v pravém světle, na fotografii má volné tepláky a tričko, vlasy v drdolu a je zcela bez makeupu. Hlavu si nelámala ani s tím, že za sebou má hromadu poházeného prádla. Na Instagramu sklidila s fotografií obrovský úspěch. Komentářem ji podpořila i modelka Daniela Peštová. „Ověřeno, i když náročné, přesto nejkrásnější momenty. Neopakovatelné a tak rychle ubíhající… mrkneš a děti jsou dospělé. Užívej si to naplnění. I ta plná prsa,“ vzkázala zpěvačce.

Hudební rodina

Zpívání a moderování vyměnila sice na chvíli za mateřské povinnosti, na tempu jí to ale neubralo. K novorozené dceři Elle má ještě tříletého syna Artura. Velkou oporou je zpěvačce především její partner Martin Chobot. Dříve jí kryl záda i v její kapele, po několika letech koncertování se ale rozhodl z manželčiné kapely odejít. "Jelikož můj Martin nemá sociální sítě, nechám vám, fanouškům, od něj vzkaz. "Po dlouhém rozhodování jsem dospěl k závěru, že s koncem roku ukončím své působení v kapele. Cítím, že jsem za těch 12 let kapele dal, co jsem mohl a ona mně to nejdůležitější - rodinu. Někde po cestě jsem ale tak trochu poztrácel radost z koncertování a považuji za důležité ji znovu v sobě najít, abych si mohl zase upřímně užívat svou přítomnost na pódiu. Moc všem děkuji za příležitost v této kapele hrát a za vaší přízeň," zveřejnila Ewa Farna na svém profilu. V rozhovoru pro OSU Martin na otázku, zda by byl rád, kdyby syn Artur pokračoval v hudebních šlépějích svých rodičů, odpověděl jednoznačně. "Budeme šťastní, když se rozhodne pro cokoliv, co ho bude činit šťastným. Nepotřebujeme si skrze něj plnit své nesplněné sny. Oba obdivujeme kohokoliv, kdo dělá prakticky cokoliv dobře, a hlavně s nadšením. Když bude Artur třeba šťastný pekař, budeme šťastní i my."

Podpora mladých žen

Zpěvačka se dlouhobě zasazuje o podporu sebevědomí žen. V období, kdy novináři neustále poukazovali na její postavu, vydala písničku Boky jako skříň. Nedávno vydala další singl poukazující na ženské tělo, ten se dokonce dostal do globální kampaně EQUAL, která má za cíl zvýraznit ženské interpretky a podpořit rovnoprávnost žen a mužů v hudebním byznysu. Ewa se tak dostala s písní Tělo až na nejslavnější reklamní plochu světa na Times Square. Zpěvačce se tak sázka na autentičnost velmi vyplácí.