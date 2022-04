Ewa Farna sdílela video s oběma dětmi: Se smíchem ukázala, jak jí dávají zabrat

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Ewa Farna byla vždy na sociálních sítích velmi aktivní, to se ale po narození její dcery Elly zásadně změnilo. Je jasné, že jí péče o děti dává pořádně zabrat a zpěvačce tak prostor na publikování nových příspěvků nezbývá. Po měsíce ale o sobě dala opět vědět a s humorem ukázala, jak to u ní doma vypadá.

Na začátku března fanouškům oznámila, že se s manželem dočkali druhého potomka. Narodila se jim dcera, které dali krásné jméno Ella. Pak se ale zpěvačka Ewa Farna na nějakou dobu odmlčela a všem bylo jasné, že veškerý svůj čas věnuje právě tomu nejcennějšímu, co má. Nakonec se ale dvojnásobná maminka rozhodla fanouškům ukázat, jak její zaneprázdněnost vypadá. A pohled to byl více než roztomilý.

Video obou dětí

Zpěvačka své děti nikdy neukazuje. A když, tak jen v případě, že jim není vidět do obličeje. Své soukromí si zkrátka velmi hlídá a nechce své ratolesti nikde vystavovat. Tentokrát ale udělala menší výjimku. Na svém Instagramu totiž sdílela video, na kterém zachytila, jak v současné době vypadá náplň jejích dní. Záznam, jež Farna pořídila ve své vile za Prahou, ukazuje hned v popředí samotnou zpěvačku, jak chová dceru Ellu. V pozadí pak na malém vozítku sedí její téměř tříletý syn Artur a kroutí hlavou ze strany na stranu. Ten samý pohyb s úsměvem provádí i pyšná maminka. „Jednou určitě stihnu napsat víc. Jednou,” napsala Ewa Farna k příspěvku se smíchem a přidala také hashtag šestinedělí.

Soukromí si střeží

Ewa Farna nikdy nebyla moc sdílná, co se jejího soukromí týče. Narození syna Artura oznámila až pár dní poté, co přišel na svět, a stejně se zachovala i v případě dcery. „Už pár dní žijeme v jiné realitě, ke které dokážu napsat jen #makekidsnotwar (dělejte děti, ne válku, pozn. red.),” uvedla k porodu malé Elly. Oznamování narození potomků několik dní poté, co skutečně přišli na svět, je u známých osobností poměrně běžné. Právě takovým krokem si totiž zajistí pohodlný a nenápadný odchod z porodnice, kterému by jinak mohla přihlížet obrovská spousta fanoušků a novinářů.

Syna Artura zpěvačka dodnes fanouškům neukázala a s největší pravděpodobností to ani nemá v plánu. Nelze tedy ani předpokládat, že by jim někdy ukázala dcera Ellu. Soukromí její rodiny a bezpečí jejích dětí je pro Ewa Farnou zkrátka na prvním místě.