Ewa Farna nedávno šokovala dokonalou postavou - vypadala o desítky kilo lehčí než obvykle. Bylo to zachycení skutečnosti? Nevypadá to tak. Při on-line koncertu, který zpěvačka kvůli koronaviru uspořádala na Instagramu, vypadala, že se celá zakulacuje! Čeká snad známá tajnůstkářka další přírůstek do rodiny?