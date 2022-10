Farna vzpomíná na obavy z narození dítěte: Porodu v Polsku se bránila zuby nehty

Zdroj: Profimedia

Ewu Farnou milují Češi i Poláci. Už v náctiletém věku se dostala pod kůži tisícovkám fanoušků. Pokorná zpěvačka nezapomíná na to, že je původem z Polska, České republice ovšem vděčí za mnohé.

Dojemný vzkaz českému publiku sdílela na svých sociálních sítích, na fotografii stojí před známým pražským panoramatem. "Na fotce je Polka, co přesvědčila Čechy, že je prostě Ewa s dvojitým w, co se narodila v nádherné Vendryni ve Slezsku, miluje Brno a je nadšená, že žije u tak krásného města, jako je Praha. A nic z toho nemyslí vlezdoprdelkovsky, ale naprosto vážně," napsala otevřeně.

Chystá změnu

"Je každý den sakra vděčná, že je, kde je, že dělá, co dělá, že se narodila, komu se narodila, a že je, s kým je," pokračovala v dojemném vyznání. Na závěr ovšem prozradila, že se v budoucnu hodlá stát ještě lepší verzí sama sebe. „A v neposlední řadě totálně akceptuje, kým je, snaží se každým dnem pracovat na tom, aby byla tím, kým vždy chtěla být, až bude velká.“

Na Českou republiku nezanevřela

Ewa si s českým bulvárem i fanoušky prošla v minulosti nelehkým obdobím. Častým tématem byla její váha a narážky na ni. V rozhovoru, který poskytla pořadu Blízká setkání prozradila, že v Polsku se podobných poznámek nikdy nedočkala. „Tam nebyly titulky typu vzducholoď s osmi bradami,“ uvedla.

V Polsku rodit nechtěla

Ewa vložila České republice tu nejvyšší důvěru, porodila tu obě své děti. Důvod k tomu měla jasný, nesouhlasí se současným potratovým zákonem v Polsku. „Co se týče potratů, k tomu se můžu vyjádřit - jako ženská. To je otázka lidských práv, rozumu a svobody. Je to můj kraj, jsem Polka, ale přijde mi to nelidský.“ S fanoušky se v rádiu Expres FM podělila i o svou předporodní historku. „Jela jsem se svým bratrem do Varšavy, měla jsem tam být pár dnů. A řekla jsem mu, že tam nechci být sama, protože kdyby se cokoliv stalo, tak mě naloží do auta a odveze mě na hranice, protože já nebudu rodit tam.“