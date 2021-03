Ewa Farna hubne bez diet: Začala se o tělo láskyplně starat

Zpěvačka Ewa Farna nikdy nepatřila mezi žádné droběny a nejednou si vyslechla nejrůznější nelichotivé poznámky na svou postavu. Samozřejmě, tak jako její další kolegyně s Patricií Pagáčovou či Nikolou Čechovou v čele, dělala, že jí to nevadí, ale doma bulela do polštáře a na uklidnění se cpala čokoládou. Nyní je ale vše jinak a Ewa vypadá dokonale. Jak dosáhla své vysněné postavy?

Už mnoho let se snaží zpěvačka Ewa Farna tvářit, že jí kila navíc nevadí a že je nad hejty lidí, kteří ji to dávají sežrat, nad věcí. Jaká je ale pravda, to je asi jasné všem. Nikomu by nebylo příjemné, kdyby si o něm lidé mysleli, že je ovar nebo bečka sádla.

Farna se místo hubnutí zmohla jen na napsání písně, ve které říká, že má boky jako skříň a je s tím úplně v pohodě a dokonce se jí to i líbí. Tak proč se najednou rozhodla, že už se jí to nelíbí a ráda by zhubla? Proč chce najednou svým kritikům vytřít zrak a ukázat, že i ona umí být šmrncovní maminkou?

Mateřství jí otevřelo oči

K tomuto uvědomění prý Ewu přivedlo mateřství. Když viděla, co se s jejím tělem dělo celých devět měsíců a jak se muselo změnit, aby v něm mohla odnosit zdravé dítě, řekla si, že je nejvyšší čas se o něj začít starat. Dnes má zpěvačka už skoro dvouletého syna Artura, byl tedy nejvyšší čas se do razantní změny pustit.

„Získala jsem k tělu obdiv jako nikdy a chci se o něj láskyplně starat a milovat ho takové, jaké je,“ svěřila se časopisu Dieta.

Diety prý Farna nedrží, nemá s nimi dobré zkušenosti a jojo efektů si užila víc než dost. Tvrdí, že za její ploché bříško může klid a pohoda. Tím, že má rodinu, si prý splnila sen a nemusí se teď za ničím dalším honit. Začala se také prý víc zajímat o to, co jí a co dělá jejímu tělu dobře. Jí jen to, po čem získává energii, což je její hubnoucí trik.

„Jedu si svoje priority. To znamená, abych byla zdravá, cítila se dobře, jedla kvalitní a skutečné potraviny a líbila se sama sobě a svému chlapovi,“ prozradila do časopisu Farna, která má dítě s kytaristou své kapely Martinem Chobotem.

Pohyb s dítětem je základ

Nejspíš to ale asi nebude tak úplně pravda a zpěvačka také cvičí a pohybu má s dítětem víc než dost. To ví každá maminka, takže jestli se dřív Ewa cpala třikrát týdně mekáčem a seděla u Netflixu, není se čemu divit, že z ní byla koule. To prostě s dvouletým dítětem nejde, takže není divu, že jí jdou kila sama dolů.

Snad na to zpěvačka bude myslet i nadále a ke svému starému způsobu života se už nevrátí, protože dnes vypadá vážně skvěle. Sice vždycky bude holka krev a mlíko, což ale vůbec není na škodu. Je to rozhodně lepší varianta, než vyhublé anorektické modelky, které se na Instagram fotí s párkem v rohlíku a myslí si, že jim někdo uvěří, že ho za rohem nevyhodily do koše.

Na to, jak dokonale vypadá Ewa Farna, se podívejte do galerie!