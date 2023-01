Za tohle se nestydím! Farna vrátila úder závistivcům a stojí si za svým

Zdroj: Profimedia

Ewa Farna po vzoru svých kolegů z branže hodlá v příštím roce vyprodat O2 arenu. Pro zpěvačku to bude největší koncert v její kariéře a proto se rozhodla nic nepodcenit a na Instagramu už deset měsíců před akcí aktivně inzeruje a prodává lístky na show. Jenže sledujícím už přehnaná reklama začíná lézt krkem.

Ewa Farna v příštím roce vstoupí do klubu umělců, kterým se podařilo vyprodat největší koncertní halu v ČR, O2 arenu.

Zpěvačka na svém Instagramu před pár týdny oznámila termín koncertu a od té doby sdílí pravidelně reklamní videa, ve kterých nabádá fanoušky ke koupi lístků na očekávanou show, která se bude konat příští rok v říjnu.

Podle sledujících ale začíná být přehnaná aktivita Farne obtěžující a zpěvačce to čím dál častěji píší v komentářích.

Je na čase přibrzdit

Ewa Farna sklízí poslední dny kritiku nejen u českých fanoušků, neustálá masírka kolem koncertu leze na nervy už i polským posluchačům.

"Ewo, chápu, že je to tvůj největší a asi nejdůležitější koncert, ale dalších deset měsíců o tom budeme poslouchat? Pořád dokola. Nic jiného se tu už neděje. Neexistují žádné normální přirozené příspěvky nebo fotky nejen z koncertů. Škoda. Teď už se nedá nic dělat pro polské fanoušky, ale koukám, že i pro české fanoušky je to trochu moc z této propagace," shodují se lidé v diskuzích.

"Jsem vaše fanynka, ale poslední dobou je to samá reklama. Chápu, že je to pro vás důležité, ale je na čase trochu přibrzdit," neberou si komentující s dvojnásobnou maminkou servítky. Farna má ale pro kritiky jasný vzkaz. "Reklama na svůj koncert a svoji tvorbu? O tom nějak Instagram zpěváka má být, ne? Reklamovat největší koncert mého života, za to se fakt nestydím," napsala Ewa a dala tím jasně najevo, co si o slovech komentujících myslí.

Vyprodat O2 arenu je pro Farnou zlom v kariéře