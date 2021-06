Ewa Farna mění image: Po výrazném hubnutí přišla s další šokující změnou

Zpěvačka Ewa Farna v poslední době neustále něco mění. Nejprve se vdala, pak otěhotněla, porodila syna Artura, výrazně zhubla, začala toužit po druhém dítěti a posledním šokem byla ve výčtu jejích proměn změna účesu. Co si na nás připraví teď?

Ewě bylo pouhých dvanáct let, když ji hudební producent Lešek Wronka objevil pro showbyznys. Mladinká drobná zpěvačka polské národnosti publikum nadchla a stala se idolem teenagerů. Natočila první album Měls mě vůbec rád, které trhalo prodeje a vítězilo v anketách oblíbenosti.

Už v roce 2007 se zpěvačka objevila na předávání Českého slavíka, kde se stala Objevem roku. Bylo jí pouhých třináct let, proto ji na všechny tyto akce doprovázel tatínek, který jí obětoval svůj život. Bylo nutné nad ní držet ochrannou ruku. Kor poté, co Ewa dobyla kromě českého i polský trh a stala se tak mezinárodní hvězdou.

Naštěstí Farna netrpěla hvězdnými manýry a pod dohledem rodičů netropila žádné skandály. Brzy se zamilovala do zpěváka Tomáše Kluse, se kterým dlouho tvořila nerozlučnou dovojici. Byl jejím prvním ve všech směrech. Rozešli se roku 2011, kdy přišla zpěvákovi na nevěru. A že nebyla pouze jedna, to bylo takovým veřejným tajemstvím. Pak začala Ewa randit se zpěvákem Marcusem Tranem, který nyní žije s o mnoho let starší bývalou pornohvězdou Martinou Gavriely, která mu i přes svůj věk rodí děti jak na běžícím pásu. Tran ji však také brzy opustil a zpěvačka zůstala sama.

Na vzdělání nikdy nezanevřela

Ewa nechtěla nechat nic náhodě, proto nebrala na lehkou váhu ani studium. Věnovovala se studiu práv na vysoké škole ve Varšavě. Hudba však přece jen vítězila a zpěvačka točila a vydávala alba, nazpívala spoustu hitů, vyprodala obrovské sály a bavila lidi na nejrůznějších hudebních festivalech.

Začala se ale také setkávat s celou řadou nepříjemných hejtů, které neustávala, jak několikrát sama přiznala. Šlo především o její postavu. Ewa nepřiměřeně tloustla, pak zase hubla a následně zase tloustla. Fanoušci se jí začali smát a ji to položilo na kolena. Seděla doma a jedla, což jí samozřejmě nepomáhalo. Navenek ale tvrdila, jak je vše v pořádku a jak se ve svém těle cítí dobře. Opak byl však pravdou.

Život ve vlastních rukách

Až roku 2019, po narození potomka, vzala Farna konečně život do vlastních rukou. Shodila nějaké to kilo, začala se pěkně a stylově oblékat a stala se z ní sexy mladá maminka. Její manžel, kytarista Martin Chobot, si změnu také nemůže vynachválit.

Nyní k postavě připravila fanouškům další změnu, jak je vidět na sociálních sítích. Tou je radikální změna účesu. Vždy hnědovlasá Ewa si nechala zesvětlit vlasy. Pro všechny to byl šok, protože s vlasy nikdy neexperimentovala. Světlejší odstín je tedy pro mnohé překvapením a nutno podotknout, že Ewě velmi sluší. Také si pochvaluje, že má více soukromí, protože ji fanoušci často na ulici ani nepoznají.

