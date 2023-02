Úprk pod stůl: Ewa Farna si utrhla v Máme rádi Česko pořádnou ostudu

Zdroj: Prima FTV

Nejoblíbenější zábavná show televize Prima, Máme rádi Česko, letos slaví 10 let! Novou sérii vysílání zahájí speciálním federálním dílem, ve kterém své znalosti Československa změří české i slovenské hvězdy Ewa Farna, Soňa Norisová, Martin Chodúr, Marián Čekovský, Jaro Slávik nebo Mišo Hudák. Premiérových 13 dílů sledujte každý pátek ve 20.15 na Primě.

Důvod pro první speciální česko-slovenský díl pořadu Máme rádi Česko je jednoduchý. Možná jsme si při nedávných oslavách Silvestra ani neuvědomili, že je to právě třicet let od rozpadu Československa! „28. října 1918 v pražském Obecním domě vznikla a na Silvestra 1992 zanikla sebevědomá středoevropská země, kterou jsme měli rádi a která bude navždy naším rodištěm. Ty poslední tři dekády tu vedle sebe žijí dva suverénní státy, které jsou si nejblíž, jsou si největšími spojenci, vzájemnou inspirací a žijí v úchvatné přátelské rivalitě. Díky té společné čtyřiasedmdesátileté historii nikdy nezapomeneme na společný stát, a proto jsme se rozhodli uspořádat možná poslední federální mejdan a hrdě zvolat Máme rádi Česko a Slovensko,“ připomíná moderátor soutěže Libor Bouček, který si rozpad republiky na rozdíl od kapitánů Jakuba Prachaře a Vojty Kotka pamatuje.

Slávik s modelkami, Kotek si to nepamatuje

„Na Silvestra 92 si nevzpomínám, v té době jsem asi ještě neslavil Silvestry tak jako potom. Jediný, co si pamatuju, je, že jsem si pletl Mečiara s Mečířem a nechápal jsem, proč tenista rozděluje republiku,“ lovil v paměti Jakub Prachař. Vojta Kotek nemá z rozpadu federace zážitek vůbec žádný. „Mně byly 4 roky. Já si nic nepamatuju,“ přiznal Vojta Kotek.

Také moderátor Jaro Slávik už leccos pamatuje, tedy i Silvestra roku 1992. „Měl jsem modelingovou agenturu, krásné modelky. Dělali jsme první slovenský Nový rok v dnes už neexistujícím hotelu. Byl jsem překvapený, co dokážou 17letá děvčata s petardami v uzavřené místnosti,“ vzpomíná na zlomové chvíle Slávik.

Rozpadlé manželství a ruské tanky

Soutěžící Ewa Farna jako jediná z účinkujících rozpad republik nezažila. „Já jsem se narodila v podstatě do rozpadlýho manželství. Už to bylo rozdělený. Moje tvorba ale probíhala na oslavu rozpadu. To byl možná ten Silvestr,“ směje se zpěvačka, která se narodila do osm měsíců staré České republiky. „Já už jsem měl tenkrát dost let, mě naši počali v 68. Já jsem důsledek vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Táta se asi lekl. Rozpad federace jsem oplakával s mým bratrem, který dnes už bohužel nežije,“ vzpomíná slovenský herec a moderátor Mišo Hudák.

Ewa zalezla ostudou pod pult Farna si během natáčení uřízla pěknou ostudu, a to především u svých slezských krajanů. Rodačka z Českého Těšína totiž dostala pro ni zdánlivě jednoduchý úkol – najít na mapě Karvinou. „Já tam kousek bydlím, takže mě nepustí domů, když to nenajdu,“ chápala vážnost situace zpěvačka u slepé mapy. „Tohle není Karviná, jistě že není,“ bavil se na její účet kapitán protějšího týmu Jakub Prachař. A měl pravdu, Ewa místo, které zná stejně dobře jako své vlastní boty, na mapě nenašla. „To je to nejhorší, co se mi mohlo letos stát! Fakt jsem tam nedala Karvinou?!“ nemohla uvěřit vlastnímu selhání Farna. „Ne,“ naložil jí ještě spoluhráč Jaro Slávik. Ostudou se zanořila pod pult mimo dosah kamer a svoje útočiště jen neochotně opouštěla.

