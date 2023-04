Kde nechala Chobota? Ewa Farna se po boku manžela neukázala už měsíce

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Ewa Farna je sice dvojnásobnou maminkou, když se jí ale naskytne příležitost, ráda si od mateřských povinností alespoň na jeden večer odskočí do společnosti mezi své přátele. Je ale pravdou, že manžela běžně nechává doma. Ten ji naposledy doprovodil na předávání cen Český slavík na podzim 2021.

Když se zpěvačka Ewa Farna objevila na předávání cen Anděl, mnohé překvapilo, že ji nedoprovází její manžel Martin Chobot. Ten totiž dříve nesměl po boku své manželky chybět prakticky na žádné akci a všude ji hrdě dělal garde. Je ale pravdou, že Martin Chobot si už několik měsíců nechává veškeré slavnostní události ujít. A to prakticky od doby, co oznámil konec své kariéry v kapele své manželky.

Zdroj: Vltava Labe Media

Nechá manželku zářit

Martin Chobot využil na podzim roku 2021 sociálních sítích své manželky, neboť sám nikde žádný účet nemá, a svěřil se fanouškům, že od nového roku již s Ewou Farnou vystupovat nebude a v její kapele končí. A jak řekl, tak také učinil.

Společně se svým rozhodnutím se ale rovněž přestal ukazovat na společenských akcích. Ještě toho roku v listopadu manželku naposledy doprovodil na předávání cen Český slavík a následně se zcela stáhnul. Není proto zas tak velkým překvapením, že Ewu nedoprovodil ani na ceny Anděl.

Velká láska

Manželé v soukromí překypují radostí. Vychovávají spolu dvě děti a pečují o své rodinné štěstí. I když sama zpěvačka přiznává, že se s manželem museli určitých věcí vzdát. Například chození za zábavou nebo na večeře. „Máme spoustu večerů, kdy děti usnout a my jsme spolu. Nejdeme třeba do kina, ale pustíme si něco v televizi. Společného času máme hrozně moc. Jsme spolu vlastně nepřetržitě. Takže si najdeme nějaké společné chvilky. Ale samozřejmě je to jiné než před dětmi,” nechala se na předávání cen Anděl slyšet Ewa Farna, která zároveň prozradila, že mohla na událost vyrazit, neboť se hlídání dětí zhostila její maminka. A tak si pravděpodobně mohl odskočit za svými kamarády i sám Chobot.