Manžel Ewy Farné si prožil v životě své: Kruté dětství ho navždy poznamenalo!

Obrovské zklamání Karla Šípa: Zrada přítele, od kterého to nečekal

Oblíbený moderátor Karel Šíp už toho v životě zažil opravdu hodně. Jeho životní peripetie, pády i vzlety by vystačilo i na několik knih, ale to, co musí prožívat teď, to ještě opravdu nikdy nezažil.…