Ewa Farna rozhodnutí manžela respektuje, Martin Chobot oznámil konec

Ewa Farna a její manžel Martin Chobot oznámili fanouškům šokující novinku. Po dvanácti letech se hudebník rozhodl odejít z kapely své ženy, prý ztratil radost z koncertování.

Ewa Farna svého manžela Martina Chobota potkala díky hudbě. Šikovný kytarista před dvanácti lety prošel castingem do kapely a o pár let později se stal životním partnerem česko-polské hvězdy.

V roce 2017 proběhla tajná svatba a dva roky poté se dvojici narodil syn Arthur, kterého zpěvačka úzkostlivě skrývá před veřejností a jeho fotografie Farna zásadně neumisťuje na sociální sítě.

Farna s Chobotem spolu doteď trávili veškerý volný čas, jelikož je kromě partnerského vztahu spojovaly i pracovní závazky, to se ale nyní změní.

Chobot opuští kapelu své manželky po dvanácti letech

Ewa Farna a Martin Chobot byli dlouhé roky partneři i kolegové zároveň, hudebník se ale rozhodl kapelu své ženy opustit.

Hudebník své rozhodnutí sdílel skrze Instagram své ženy, jelikož sám sociální sítě nemá.

"Po dlouhém rozhodování jsem dospěl k závěru, že s koncem roku ukončím své působení v kapele. Cítím, že jsem za těch 12 let kapele dal, co jsem mohl a ona mně to nejdůležitější, rodinu. Někde po cestě jsem ale tak trochu poztrácel radost z koncertování a považuji za důležité ji znovu v sobě najít, abych si mohl zase upřímně užívat svou přítomnost na pódiu. Moc všem děkuji za příležitost v této kapele hrát a za vaší přízeň," vysvětlil Chobot své důvody odchodu z kapely.

Farna se za Chobota postavila: Respektuji ho

Ewa Farna je prý s rozhodnutím svého manžela Martina Chobota smířená a vyjádřila mu podporu.

"Za sebe přidávám, že to, že se můj muž takto rozhodnul naprosto respektuju a budu i nadále při něm stát. Děkuju lásko za nádherné společné roky na pódiu," svěřila se hvězda se svými pocity v příspěvku na Instagramu.

Fanoušci se ihned začali strachovat, zda za odchodem hudebníka nestojí náhodou problémy v manželství, to ale Ewa Farna ihned vyvrátila. "A si píše bulvár co chce, myslím, že post to píše dost jasně," odpověděla v komentářích jedné zesledujících a zastavila tím další spekulace.

Ewa Farna svého muže v odchodu z kapely podpořila.