Ewa Farna nabízí práci: Obrovská příležitost je podmíněna vysokými nároky

Zpěvačka Ewa Farna by ráda rozšířila svůj pracovní tým, a tak na svém Instagramu zveřejnila nabídku, která její fanoušky bezpochyby zaujala. Ewa totiž vyhlásila konkurz na tři tanečníky, kteří ji budou pravidelně doprovázet na koncertech. Být s Ewou Farnou na jednom pódiu by jistě bylo splněným snem pro tisíce jejích obdivovatelů, jenže šanci uspět má zřejmě jen málokdo. Zpěvačka má totiž na adepty vcelku náročné požadavky.

Ewa Farna si během své kariéry dokázala vybudovat skutečně slušnou základnu fanoušků, kteří sledují každý její krok, dokola poslouchají její písně a těší se na každý její koncert. A právě těm jistě udělala radost nabídka, kterou zpěvačka před pár dny na sociální síti zveřejnila. Zpěvačka totiž hledá trojici tanečníků, která by ji doprovázela na každém z jejích koncertů. Pro věrné obdivovatele Ewy Farne by tak šlo o splnění životního snu. Bohužel ale asi jen málokdo dokáže vyhovět nárokům, které zpěvačka na zájemce klade.

Nabídka není pro každého

„Nabídka práce! Sdílejte dál k lidem, kteří by se pro to vážně hodili. Je to docela výzva, musí totiž skvěle tančit a skvěle zpívat,” začala Ewa Farna svůj netradiční příspěvek, který zaujal mnohé z jejích fanoušků. „Takže pokud jste nebo máte v okolí někoho, kdo je třeba profi tanečník a i zpívá, nebo je zpěvák a skvěle se hýbe, určitě dejte vědět,” pokračovala ještě zpěvačka, přičemž právě touto částí jistě mnoho zájemců o spolupráci připravila o naději.

„Budeme potřebovat tři takové lidi na pravidelné koncertování, bereme holky i kluky, honorář samozřejmostí – je to práce,” popisovala ještě Ewa Farna nabízenou práci. Je jasné, že tančit na pódiu vedle Ewy Farne by pro její fanoušky znamenalo mnoho. Jenže uvedeným požadavkům na sto procent vyhoví asi jen málokdo. Zpěvačka ale všechny vyzvala k tomu, aby se nepodceňovali a přihlásili se i v případě, že o svých dovednostech pochybují.

Někteří se z příležitostí okamžitě rozloučili

Na začátku čtení postu byli všichni bezpochyby nadšení, když se ale do celého inzerátu začetli, rychle se s jedinečnou příležitostí rozloučili. Naštěstí to ale brali s humorem a udělali si ze sebe legraci. „A když neumím ani jedno, ale budu pracovat zdarma?” smála se jedna z fanynek, která by s Ewou ráda trávila čas i bez nároku na finanční ohodnocení. „Zpívat neumím, ale tanec mi jde ještě hůř,” zněla reakce dalšího z komentujících.

„Zpěv a tanec dohromady je těžký,” napsal jeden z uživatelů Instagramu, přičemž poukazoval na to, že bude mít zpěvačka hledání nesmírně těžké. „Nemusí být nutně vždy dohromady, ale umět obojí potřebujeme. Takový Adam Pavlovčin to zvládá božsky,” reagovala sama Ewa Farna na zprávu. Snad se jí tedy podaří najít přesně takové lidi, jaké hledá.