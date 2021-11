Ewa Farna vyslovila radikální názor, pustila se do ní známá spisovatelka

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka, kterou miluje český i polský národ, před pár měsíci oslavila 28. narozeniny. Na to, že Ewě ještě není ani třicet, už toho za svůj život stihla více než dost, dokonce i založit rodinu. Kromě jiného se nebojí ani roztržek na sociální síti.

Ewa o svém manželství často nemluví, ale občas přece jen udělá výjimku. Martina Chobota si vzala už v roce 2017 po dlouholetém kamarádství. O dva roky později se jim dokonce narodil syn Artuš. Ten získal jméno po slavném králi, které je v Polsku velmi oblíbené.

Je to neuvěřitelné, kam to tato malá holka s rovnátky a předkusem dotáhla a i přes nějaké to kilo navíc, jaká je z ní kočka. Navíc po porodu našla svůj styl a vypadá teď lépe než kdy dřív. Syn ji také naučil zvolnit, dřív neměla v diáři jediný volný den. Dnes se ale snaží věnovat rodině, co to jen jde a skloubit práci se zábavou.

Samozřejmě i ona přišla kvůli pandemii koronaviru o kšefty a peníze, nefňukala ale a věnovala se utužování vztahů v rodině. S manželem a synem si užívala pohodový čas, kdy si vyrazila kromě nejrůznějších výletů po Čechách i na vodu.

Farna nerada sdílí svůj osobní život

Pokud byste však chtěli vidět Farne syna, máte smůlu. Ewa se ho rozhodla neukazovat veřejně do doby, než si sám bude moci rozhodnout, zda to chce nebo ne. Sama totiž ví, jaké to je zažívat šikanu přes sociální sítě a chce toho syna ušetřit. Jako matka je tedy velmi důsledná a starostlivá.

Občas se umí ale i rozčílit. Své o tom ví třeba spisovatelka Radka Třeštíková, která má občas pocit, že musí reagovat na všechno. Farna se na Instagramu vyjádřila, že jsme jako lidé sobečtí a za to nás stihl trest v podobě koronaviru a že si ho jako lidstvo zasloužíme. Jasně, šlo o přehnaný výrok, který zpěvačka evidentně vypustila ve vzteku, ale samozřejmě šlo o nadsázku.

Třeštíková si to přečetla a vyskočila jako čertík z krabičky s prohlášením, že nikdo si nezaslouží, aby mu selhaly plíce nebo aby zbytečně zemřel. Nadsázku prostě nepochopila, i když ji sama ráda používá. Výrok Farne pro ni ale byl neempatický a nešťastný. Radka prostě ráda měří dvojím metrem. Od té doby si tyto dvě celebrity nemohou přijít na jméno.

Zdroj: Youtube