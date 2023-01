Ewa Farna promluvila o mateřství: Je to masakr, nevypadá to všechno tak růžově

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Ewa Farna je pyšnou maminkou dvou dětí, které pro ni znamenají absolutně všechno. Sama ale přiznává, že jí péče o ratolesti dává čas od času pořádně zabrat. Na druhou stranu ale u Honzy Dědka prozradila, že se role matky dvou dětí obávala dříve víc než bylo třeba. I tak je to ale prý masakr.

Ewa Farna se v loňském roce stala maminkou dvou dětí a její syn Artur se dočkal mladší sestřičky Elly. Od té doby je zpěvačka v jednom kole. Přiznává ale, že si péči o dvě děti malovala horší, než ve skutečnosti je. „Je to lepší, než jsem čekala. Je to masakr, ale když jsem viděla mamky se dvěma dětmi, říkala jsem si, že je úplný nesmysl to dát. Ale když je to vaše, tak to nějak jde. Máte tam spoustu rezervy lásky, učíte se trpělivosti,” nechala se zpěvačka slyšet v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

Realita je jiná

Přestože by se leckdy z příspěvků, které Ewa Farna sdílí na svém Instagramu, mohlo zdát, že všechno od péče o děti až po práci v domácnosti zvládá s přehledem, zpěvačka prozradila, že fotky někdy všechno zkreslují. „Občas to vypadá, že všechno zvládám, ale nemusí to tak být. Působím tak možná, ale taky nespím a všude mám totální brajgl. Nevypadá všechno tak růžově,” svěřila se Farna a dodala, že bude situace horší, jakmile její nyní devítiměsíční dcera začne všechno kolem sebe prozkoumávat. „Pak to bude těžší, až vyroste a začne chodit.”

Nabitý program

Ewa Farna je se dvěma dětmi sice naplno zaměstnaná, i přesto ale stačila v loňském roce nahrát a vydat svou novou desku s názvem UMAMI, se kterou sklidila velký úspěch. A už za několik měsíců ji čeká obrovský koncert v O2 areně, který si nadělí ke svým 30. narozeninám. A i přípravy na něj ji pochopitelně budou stát spoustu času a úsilí. Zpěvačka bude dokonce absolvovat hodiny tance. „Abych byla připravená tam vyšvihnout nějaké super choreografické prvky,” řekla s úsměvem.