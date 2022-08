Ewa Farna a osudoví muži: Všechny zpěvaččiny velké lásky spojuje stejná záliba

Zdroj: TV Nova

Je talentovaná, úspěšná a nouzí rozhodně netrpí, ale i tak si Ewa Farna prošla v životě mnohými nesnázemi. Nejen, že si musela vyslechnout spoustu urážek a nadávek na svou korpulentní postavu, ale ani s muži to neměla příliš snadné. Nevěry, rozchody a smutek potkaly i ji.

I přes nějaké to kilo navíc se dá o Ewě Farne říct, že je krásná. Své křivky totiž umí nosit a pár let už se za ně nestydí. To ale neznamená, že to tak bylo vždy. Sympatická zpěvačka, která má talentu na rozdávání, sama přiznala, že trpěla kvůli své váze depresemi a často seděla doma a bála se komunikovat s lidmi.

Svého těla si začala vážit až po prvním těhotenství, kdy poznala, co všechno se s ním v průběhu devíti měsíců dělo a jak statečně to zvládlo. Ewa si zkrátka přiznala, že nikdy nebude mít míry modelky a naučila se pracovat s tím, co má. Jistě tomu pomohl i fakt, že její korpulentní postava nevadí, na rozdíl od předchozích partnerů, jejímu současnému manželovi, kytaristovi Martinovi Chobotovi. S tím má zpěvačka dvě děti. Syna Artura a dcerku Ellu.

Jeden zpěvačku podváděl se starší ženou, druhý chtěl chodit na mejdany

Každý z Ewiných partnerů, se kterými se ukazovala na veřejnosti, byl úplně jiný, jedno je ale spojuje. Všichni tři jsou hudebníci a patří do showbyznysu. Není to však žádné překvapení, s kým jiným než s hudebníkem by si zpěvačka asi tak začala. Bohužel v prvních dvou případech neměla šťastnou ruku.

Takový exotický kytarista Marcus Tran, který v sobě nosí mix vietnamských a českých genů, ji podváděl s o mnoho starší moderátorkou Martinou Gavriely. Když se nevěra provalila, Ewu to sejmulo a dlouhou dobu se nebyla schopná s Tranem bavit. Nyní už je naštěstí vše pryč a Marcus dokonce figuruje v její doprovodné kapele. Také jí napsal spoustu písní, které pak následně produkoval. S odvážnou Martinou, která má za sebou erotickou minulost, zůstal a má s ní dokonce syna Leea.

S manželem Martinem je Ewa konečně šťastná

Další velkou láskou, která Ewě zlomila srdce, byl zpěvák Tomáš Klus. Jejich vztah byl jako na houpačce a zkrátka a dobře, o sedm let mladší Ewa zpěvákovi, který se chtěl bavit, nestačila. Vydrželi spolu pouze půl roku a rozchod svedli na zpěvákovu vytíženost. Okolí ale vědělo, že za tím byla vytíženost jiná. Alkohol, večírky a ženy, to byly věci, které pětadvacetiletého Kluse v té době zajímaly a mladinkou Ewu nikoliv. Pár se dal dohromady poté, co společně uváděli předávání hudebních cen Anděl.

Nyní je však zpěvačka velmi spokojená se svým současným manželem Martinem Chobotem, který fungoval jako kytarista v její kapele. Před časem se ale jejich pracovní cesta rozešla, uvědomovali si totiž, že trávit spolu veškerý čas doma i v práci není zrovna nejlepší nápad. Dnes jistě Ewa s rodinou oslaví své 29. narozeniny a my jí přejeme, ať se celý den nese v duchu jejích představ.

