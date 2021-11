Nepropadla nástrahám: Ewa Farna vysvětlila, proč se nesvlékla pro slavný magazín

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Ewa Farna je známá tím, že v poslední době svými písničkami vyjadřuje názory, které jsou pro ni obzvlášť důležité. Nedávno vydala hit Tělo, kterým chtěla podpořit sebevědomí žen po porodu nebo prodělané nemoci. Teď Farna přichází s další novinkou. V novém singlu No ne dává najevo, že vůbec není potřeba souhlasit s tím, co někomu jednoduše nesedí.

Videoklip se nedávno natáčel ve Varšavě ve dvou jazykových verzích. Režisér Adam Romanowski se snažil ukázat nástrahy, které na nás číhají v současném světě. Ewa si proto symbolicky zahrála Evu z ráje, která dokáže odolat pokušení a zlu, píše se o klipu na sociální síti.

Nepropadala jsem nástrahám

"Odmítla jsem třeba nabídky na focení pro Playboy, nestala se tváří fastfoodového řetězce, nevystupuji na akcích cenzurované polské státní televize, nepropadla jsem mnohým nástrahám showbyznysu," vyjmenovala Farna.

Ewa je dlouhodobě věrná svým hodnotám, aby se mohla sama sobě podívat do očí. "Zjistila jsem, že mě jako člověka víc definují věci, nabídky, chování, kterým říkám ne než ty, se kterými souhlasím," doplnila zpěvačka a dodala, že i když odmítání není vidět, často o nás hodně vypovídá.

"Naučit se říkat ne je stěžejní pro to, aby náš souhlas měl váhu. Je taky důležité pro naše duševní zdraví, pro zachovaní rovnováhy - pro to, abychom dělali, co nám přijde smysluplné a dokázali být autentičtí," zamyslela se Farna.

Dagmar Havlová poslala srdíčka

A co na zpěvaččinu novou písničku říkají fanoušci? "Pouštím si ji dnes po dvacáté asi. Je to krásnej song. A Tebe Ewi mám hrozně ráda a moc Ti fandím," jásala jedna z obdivovatelek. Zareagovala i bývalá první dáma Dagmar Havlová, která Farne poslala několik srdíček.

Ne všichni sledující jsou ale úplně spokojení. "První písnička, která mě asi moc nenadchla, ale sto lidí, sto chutí," okomentovala nový videoklip úpřímně jedna žena. "Souhlasím," přidala se další sledující. I tak ale většina komentujících nejnovější počin obrovsky chválí.

Prostě řekni ne, když to nechceš. To je poselství nové Ewiny písničky.