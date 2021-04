Ewa Farna si válí šunky u moře, manžel jí vytvořil soukromou pláž

Ewa Farna přiznává, že jí chybí dovolená. Kdyby pandemická doba pominula, už dávno by si máčela nohy ve slané vodě. Vzhledem k tomu, že nemůže vyjet ani z okresu, se to stane jen těžko. Manžel Martin chtěl zpěvačku potěšit a v nestřežené chvíli vytvořil soukromou pláž.

Zpěvačka si doma postěžovala, že jí chybí slunce. „Chtěla bych fakt už někam k moři, víš, že by si Arťa hrál na písku, my s drinkem, pohoda, jakoby nějak na samotce, ale v exotice, déčko ze slunce - lepší nálada, rozumíš,“ přemýšlela Ewa nahlas.

Její manžel Martin měl pro ni jasnou odpověď. „Vždyť nemůžeme cestovat ani mezi okresy, ani na svátky nevidíme rodinu, tak to fakt nemůžeme nikam jet přece, to je úplně proti smyslu těch opatření,“ vysvětlil jí.

„Ale vždyť tady je ta situace snad a nejtíživější a už mi fakt hrabe furt doma, potřebuju někam vypadnout. Navíc všichni na tom instáči se chluběj Dubajem nebo Kanárama. Víš jak, tak bych taky chtěla, písek, palmy,“ odvětila mu zpěvačka.

Chtěla cítit písek i vůni moře

Jakmile se vzdálila z místnosti, Martin jí v obývacím pokoji připravil soukromou pláž. Nezapomněl na lehátko, deku, ploutve a samotné moře, které promítl na obrazovce. „Odešla jsem na záchod a Martin připravil tohle. No, Dubaj to není, ale snaha se cení,“ radovala se zpěvačka na Instagramu, kde poslední dobou přidává jednu sexy fotku za druhou.

Podle všeho se jí podařilo zhubnout, ale modelka z ní nikdy nebude. Kdyby byla, byla by to škoda. Zpěvačce pár kilo navíc moc sluší. Shodit váhu zřejmě ani neplánuje. Jí totiž to, na co má zrovna chuť.

„Když mám extrémní chuť dát si něco opravdu dobrého, tak jdu do oblíbené restaurace na ananasové taštičky. Ananas, v něm lžička mascarpone a jahoda. Bomba. Nelákají mě nějaké čokoládové tyčinky nebo chipsy, ale když jde o takhle dokonalý dezert, tak neodolám,“ přiznala Blesku Farna.

Farna je sexy i s pár kily navíc

„Nechci, aby to znělo namyšleně, ale mám se ráda. A že mám teď pár kilo navíc, to podle mě na sexappealu neubírá. Když mám zadek, tak se za něj chytím a řeknu: Jo, mám zadek! A na koncertech vidím, že to lidi berou,“ tvrdila dříve.

„Mně stačí, že jsem hezká pro mého kluka a pro mé nejbližší. Ten, kdo přijde na koncert, vidí moji sebejistotu, že se ve svém těle cítím dobře,“ prozradila Farna svůj zdravý přístup.

Zdroj: Youtube