Ewa Farna má zadní vrátka: Na práva se vykašlala, ale chystá něco jiného

Zdroj: Profimedia

Ewa Farna na sebe upozornila v pouhých třinácti letech, kdy jí vyšel singl Měls mě vůbec rád a z malé holčičky se přes noc stala hvězda první velikosti. Stejnojmenné desky se tenkrát prodalo více než třicet tisíc kusů.

V roce 2006 Ewa vyhrála Objev roku v Českém slavíkovi a o dva roky později se stala bronzovou Slavicí v kategorii Zpěvačka roku. Dodnes je velmi oblíbená, a proto triumf zopakovala a stala se opět vítězkou této kategorie.

Ewa myslí i na zadní vrátka a před sedmi lety založila vlastní produkční společnost, a také patří mezi nejsledovanější lidi na sociálních sítích. I mezi kolegy je Farna velmi oblíbená, nejsou kolem ní žádné skandály a je spořádanou matkou.

Jak se dostala ke zpěvu? Jaká byla její cesta k úspěchu?

Ewa pochází z hudební rodiny

Ewa pochází z hudební rodiny, kdy tatínek hraje na klavír, housle, kontrabas a kytaru. Celé její dětství hrál na folkových akcích, kam ho Ewa doprovázela. Hudba tak byla součástí jejího života odmalička.

Na jedné regionální soutěži ji oslovil producent, který jí nabídl natočení desky. O rok později vznikl hit Měls mě vůbec rád. Z Ewy se stala hvězda. Občas z toho byla dost nešťastná, její spolužáci chodili za školu a randili a ona se objevovala v médiích jako ta s několika kily navíc.

Rodiče se jí snažili všemožně od kritiky a hejtů chránit, ale bohužel se to vždy nepodařilo. Ewa začla problémy řešit jídlem a tloustla tak víc a víc. Pak zase hubla, tloustla a tak pořád dokola. Nakonec se vše změnilo po narození syna, kdy své tělo začala mít ráda a začala si ho vážit.

Myslí i na zadní vrátka

Ewa ale myslela i na zadní vrátka, tudíž nesekla se studiem a po gymnáziu nastoupila na práva. Na právnické fakultě ve Varšavě však vydržela jen rok.

"Po roce na vysoké jsem ale pochopila, že kombinovat už docela hezky rozjetou hudební kariéru ve dvou zemích, koncertování a zároveň studium práv je pro mě nezvladatelné," prozradila v rozhovoru pro Forbes.

Raději se tedy pustila do podnikání. Vznikla její produkční společnost, která jí dopomohla k samostatnosti.

"Chtěla jsem vlastnit práva na své písničky, rozhodovat o konceptu a směru toho, co dělám, poznat co nejvíc, abych věděla, co mám pak po jiných vyžadovat, co všechno je spolu propojené – v mém případě navíc na polském a českém trhu, takže opravdu práce na plný úvazek."