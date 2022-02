Jasný plán porodu: Ewa Farna šokovala polské fanoušky

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka polského původu, Ewa Farna, bude brzy už dvojnásobnou maminkou. Rodit bude v České republice a je za to velmi ráda. Často se k aktuálním událostem nevyjadřuje, ale situace ohledně těhotných žen v Polsku ji nenechala klidnou.

Potratový zákon v Polsku

"Co se týká Polska a tématu potratů, k tomu se vyjadřuji hodně. Protože to je téma osobního charakteru a velmi se mě dotýká," uvedla Farna v rozhovoru pro rádio Expres FM. S manželem Martinem Chobotem očekává zanedlouho druhého potomka, a tak není divu, že ji toto téma velmi tíží. Potratový zákon v Polsku rezonuje nejen v polské společnosti, ale i celosvětově."Musím se veřejně přiznat, že jsem měla být pár dní ve Varšavě, kam jsem jela s bráchou. A naléhala jsem na něj, že tam musí být se mnou, a kdyby se cokoliv kolem mého těhotenství dělo, okamžitě mě musí naložit do auta a odvézt mě do ČR. Já v Polsku prostě rodit nebudu. Tam se jednoduše může stát, že vás nezachrání. Zkrátka, já bych se nyní bála být těhotná a žít Polsku. A říkám to i v polských médiích," přiznala zpěvačka otevřeně, zároveň dodala, že se současnou situací v Polsku není spokojen nikdo, koho zná.

Víra není vše

"Jsem sice silně věřící, ale co se děje v Polsku, je prostě strašné," dodala k tomu, že polský zákon povoluje přerušení těhotenství pouze v případě prokázaného znásilnění, incestu nebo přímého ohrožení života matky," uvedla v rozhovoru Farna. V Polsku koncem ledna veřejností otřásla zpráva o smrti ženy, která zemřela při porodu na sepsi. Čekala dvojčata a jeden z plodů zemřel. Lékaři mrtvý plod odmítli odebrat, protože potrat zákon zakazuje, čekali tak, až ustanou životní funkce i u druhého plodu. Nakonec zemřela mimo nedonošené děti i samotná matka. Po ní zůstaly doma tři děti.